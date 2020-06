Uomini e Donne, Veronica e Giovanni in crisi: ‘Malintesi, non c’è fiducia’

Veronica e Giovanni si sono visti anche fuori dal programma ma le cose non stanno andando bene. Ecco che cosa ha detto proprio lui sui social

Uomini e Donne: Veronica e Giovanni già in crisi

Pochi giorni fa vi avevamo raccontato di un incontro che c’era stato tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, protagonisti del trono over di Uomini e Donne (clicca qui per leggere l’articolo). Lui aveva deciso di lasciare il programma da solo per non illudere Veronica dopo le ultime vicende e i dubbi che lo attanagliavano. Lei, invece, ha deciso di seguirlo.

Dall’incontro a casa di lui e dalle foto diffuse sul web di loro mano nella mano si poteva presupporre che le cose stessero andando nella giusta direzione. Veronica, infatti, aveva espresso tutta la sua voglia di avere una relazione con Giovanni e dimostrargli i suoi sentimenti.

Ad oggi, però, lo stesso Giovanni in una diretta su Instagram ha spiegato che le cose non stanno andando bene fra loro. L’incontro c’è stato ma è stata una cosa voluta da lei. Lui continua ad avere dubbi. Ma ecco qui di seguito nei dettagli le sue dichiarazioni.

Giovanni confessa: ‘Malintesi con Veronica, non c’è fiducia’

In una diretta Instagram Giovanni è apparso molto infastidito e arrabbiato. Ha detto che c’erano tanti motivi che lo portavano ad essere così perché sta attraversando un periodo un po’ particolare. Tuttavia, nel cercare di evitare le domande su Veronica, si è lasciato andare a qualche dichiarazione.

Ad esempio, ha confermato l’incontro che c’è stato tra di loro nella sua città, ma lui non voleva perchè avevano litigato e non aveva voglia di vederla. Invece lei ha fatto di testa sua e si è presentata lo stesso nella convinzione che se doveva finire dovevano guardarsi negli occhi. Al momento è ancora tutto in sospeso perchè lui è arrabbiato e non ha intenzione di andare da lei.

Ha detto che mette la mano sul fuoco sul sentimento che Veronica prova per lui, che lei è sincera ma alcune cose non le dice. Quindi, quando poi lui viene a sapere che una cosa non è come gli aveva spiegato lei allora si sente preso in giro e va su tutte le furie. Ci sono cose dette e riscontrabili e altre no. Per questo non riesce ad avere fiducia. Che cosa ne pensate di questa coppia? Riusciranno a chiarire le incomprensioni?