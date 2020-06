Sergio Sylvestre il cantante di Amici ecco perchè è successa la gaffe sull’inno nazionale

Dopo la gaffe sull’inno nazionale e le polemiche Sergio Sylvestre si difende e dice che è successo perché era emozionato e non perché ha dimenticato le parole

Tutti hanno visto il momento di interruzione che Sergio Sylvestre ha avuto mentre cantava l’inno nazionale al San Paolo la finale di Coppa Italia 2020. L’episodio è andato in scena Mercoledì 17 giugno, quando il Napoli ha battuto la Juventus ai calci di rigore. Il risultato finale della partita è stato 0-0 e, come previsto dal regolamento cambiato dopo il Covid19, in caso di parità si passava direttamente ai rigori.

Questi hanno fatto finire la partita 4 a 2 per la squadra di Sarri che così ha potuto alzare la sesta Coppa Italia della sua storia. Prima però che iniziasse la partita e fare i dovuti commenti sono piovute critiche e polemiche sulla performance di Sergio Sylvestre. E’ toccato infatti al cantante l’onore di cantare l’inno di Mameli prima di iniziare la finale.

Sergio Sylvestre era emozionato

Nato a Los Angeles da padre haitiano e madre messicana, Sergio Sylvestre ha ventinove anni e dopo una vacanza si è trasferito in Italia. Vincitore di Amici, il talent di Maria De Filippi, ha anche partecipato nel 2017 a Sanremo conquistando la sesta posizione. Quando mercoledì sera è arrivato il momento di cantare l’inno qualcosa però non ha funzionato.

Lo stadio San Paolo era praticamente deserto, i giocatori erano schierati in campo e Sergio Sylvestre aveva iniziato la sua performance. Improvvisamente la sua voce si è fermata e nessuno ha capito cosa stava succedendo. Quando la telecamera dopo aver ripreso i calciatori è tornata su Sergio ecco che si è sentita nuovamente la sua voce.

Il cantante non ha dimenticato le parole dell’inno italiano

Ma cosa era accaduto? Perché il cantante si era interrotto? La finale del brano ha visto poi il cantante alzare il pugno al cielo mentre urlava “No Justice No Peace”. Il suo intento era quello di unirsi idealmente al movimento Black Lives Matter che dopo la morte di George Floyd ha scatenato reazioni nel mondo.

Subito sono giunte tante critiche nei confronti del cantante sui social. Molti utenti hanno pensato che avesse dimenticato le parole della canzone, ma non è andata così. Sergio ha voluto spiegarlo direttamente e lo ha fatto tramite le Storie di Instagram. Infatti, alla fine della sua esibizione ha confessato di essersi bloccato perché era emozionato!