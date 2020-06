DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni lunedì 22 giugno 2020: Can geloso di Sanem

Nono appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Inizia una nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno. La soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir proseguirà a raccontare la storia di Sanem e Can. Ricordiamo che nelle prime due settimane lo sceneggiato ha raggiunto degli ascolti record arrivano al 20% di share.

Nelle nuove puntate in onda dal 22 giugno 2020 i due protagonisti della serie inizieranno ad avvicinarsi sempre di più, mentre Aylin non intenderà rinunciare a raggiungere i suoi scopi. Cosa accadrà nell’appuntamento di lunedì prossimo in onda alle 14:45 su Canale 5? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati.

Sanem cade in piscina: imbarazzo per la protagonista

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 22 giugno 2020, rivelano che dopo essere caduta nella piscina a causa di un errore, Sanem risulterà totalmente bagnata. A quel punto il datore di lavoro Emre la inviterà a recarsi nella sua camera per cambiarsi gli abiti, ma quando vi si recherà si troverà davanti Deren. La ragazza, quindi, deciderà di recarsi nella camera di Can che lei conosce benissimo.

La giovane si toglierà i vestiti inzuppati d’acqua per metterli nell’asciugatrice, ma l’elettrodomestico ci metterà troppo tempo, quindi il fotografo entra nella sua stanza e si appresterà a fare la doccia. In questo modo vedrà Sanem che, molto imbarazzata, indosserà una maglietta del datore di lavoro ed è ancora tutta bagnata.

DayDreamer – Le Ali del Sogno: Can geloso di Sanem

Gli spoiler del primo appuntamento settimanale di DayDreamer – Le Ali del Sogno in onda lunedì 22 giugno 2020, rivelano che Can si augurerà che Sanem fosse lì in attesa del suo arrivo. Ma sin da subito la ragazza spiegherà al fotografo che si è bagnata, che avrebbe dovuto usufruire della camera di Emre ma purtroppo era già occupata. Per tale ragione è stata costretta indossare la sua maglietta ed usare l’asciugatrice.

A quel punto il suo datore di lavoro inizierà a provare gelosia e non comprenderà per quale motivo la giovane preferisse andare nella stanza del fratello. Quindi tra i due ci sarà un piccolo battibecco ma il rumore dell’elettrodomestico, che ha finito il suo lavoro, li farà calmare. Cosa accadrà dopo? Per scoprirlo bisogna vedere il prossimo episodio della soap opera turca.