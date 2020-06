Il Paradiso delle signore replica 19 giugno: Vittorio trova Marta priva di sensi

Nel corso dell’ultima puntata della settimana del Paradiso delle signore, quella del 19 giugno, vedremo che Silvia rischierà di tradirsi con Federico. Quest’ultimo, invece, deciderà di spiazzare Roberta con una lettera.

Marta, dal canto suo, si cimenterà nel ruolo di baby sitter di Carletto, ma un imprevisto turberà la quiete. A seguito dell’increscioso avvenimento, la donna si sentirà male facendo molto preoccupare Vittorio.

Roberta ha un crollo al Paradiso delle signore

Venerdì 19 giugno, al Paradiso delle signore vedremo che la famiglia Cattaneo sarà molto in apprensione per Federico. Silvia, che farà di tutto per tenere all’oscuro suo figlio delle sue reali condizioni di salute, rischierà di lasciarsi scappare qualcosa di troppo. Il giovane rimarrà piacevolmente colpito dalla vicinanza di Roberta, al punto che deciderà di scriverle una lettera molto toccante. Dinanzi tale missiva, però, la Pellegrino avrà un crollo. In cuor suo, infatti, p consapevole di non provare più nulla per il Cattaneo, tuttavia, non ha il coraggio di lasciarlo da solo in un momento così delicato.

Nel frattempo, Marcello chiederà consiglio su come fare per tentare un nuovo approccio con la donzella. Su di un altro versante, invece, vedremo che Adelaide scoprirà dell’esistenza di una relazione tra Flavia e Umberto. La contessa, però, rimarrà impassibile e non lascerà minimamente trapelare tutto il suo rammarico. Piuttosto, la donna comincerà ad interessarsi alle avances di Achille Ravasi.

Spoiler 19 giugno: Marta ha un malore

Marta, invece, baderà al piccolo Carletto in assenza della Calligaris. La signora Conti è desiderosa di imparare quante più cose possibili sul ruolo di madre in vista del futuro figlio. Ad ogni modo, il piccolo si farà prendere dall’euforia e si getterà in mezzo alla strada rischiando di essere investito. La Guarnieri, allora, allo scopo di evitare il peggio, interverrà per salvare la vita del piccolo. A seguito dell’incidente, Clelia consiglierà alla sua amica di rimanere a casa a riposarsi e di non andare al lavoro.

Marta, però, deciderà ugualmente di andare al Paradiso delle signore e finirà per tornare a casa stremata. Quando suo marito Vittorio farà ritorno nella sua abitazione, si troverà dinanzi un quadro raccapricciante. Sua moglie è sdraiata sul pavimento priva di senti. Inutile dire che il direttore dello shopping center verrà colto dal panico e immediatamente provvederà a portare la donna a farsi visitare per capire cosa le sia successo.