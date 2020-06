Ambra Angiolini su Silvia Toffanin commento social “Lei è una…”

Ambra Angiolini uno scatto dolcissimo su Instagram

Ambra Angiolini, è sempre stata molto attiva sui social, condivide su Instagram attimi della sua vita quotidiana, utilizzandolo anche per inviare messaggi carini, dolci, di ammirazione ai suoi colleghi. In questi giorni ha pubblicato una foto in compagnia di Silvia Toffanin presso lo studio di Verissimo. In realtà è una foto scattata proprio qualche tempo fa, infatti Ambra mostra i capelli corti, adesso li ha molto più lunghi.

Appaiono super dolci, molto affettuose e soprattutto strepitose nella loro semplicità. Ambra ha un outfit bianco mentre Silvia azzurro. Simili anche nel make up. Nel post Ambra è tenerissima, parla di Silvia con una dolcezza incredibile. Grande esempio di femminilità e bellezza, per nulla gelosa del talento altrui. (Continua dopo la foto)

Ambra Angiolini la sua quarantena social

Ambra Angiolini ha trascorso una quarantena social, non c’è stato un giorno che non ha dedicato ai suoi follower, lo usa con saggezza, senza esagerazione. Sceglie di fare compagnia ai fan che la seguono dai tempi dell’inizio della sua carriera televisiva. Li aggiorna circa le novità della sua vita e ne approfitta per lanciare messaggi social.L’iniziativa che ha più a cuore è quella ideata in compagnia di Francesco Renga SOSteniamo Brescia. D’altronde il cantante è un bresciano doc. Con lui ha due figli Jolanda e Leonardo con i quali la donna ha trascorso tutto il periodo della quarantena.

Nonostante lei e Renga si siano separati perché non c’era più amore tra i due, sono rimasti in ottimi rapporti. Quella del progetto è la dimostrazione che ha un cuore grande. Sostiene una città che non le appartiene ma che soprattutto ha a che fare con il suo ex marito. In molti hanno apprezzato questa sua scelta. Ciò che però ci fa molto più piacere è sapere che mantiene attivi i rapporti con Renga, nonostante tutto, per non fare del male ai figli. Perché sono proprio loro a soffrire della separazione dei genitori.

Le dirette in compagnia dei suoi colleghi, tanta ammirazione

Un’altra cosa che la contraddistingue è che durante il periodo del lockdown e della pandemia non ha mai lasciato i follower da soli anzi ha cercato di organizzare sempre qualcosa per tenere loro compagnia. Lo ha fatto in tutti i modi soprattutto con le dirette con i suoi colleghi.

Ha scelto i personaggi e gli artisti del mondo dello spettacolo ma non a caso. Ha preferito chiamare in causa coloro che senza dubbio avrebbero avuto qualcosa da dire, di interessante. Così insieme hanno parlato di tantissimi argomenti, dai più stupidi ai più completi e di cultura. Hanno interagito con i follower che hanno posto domande di qualunque genere. In seguito è stata lei stessa invitata dai colleghi che nei suoi confronti nutrono non poca stima.