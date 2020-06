Oroscopo 19 giugno 2020: Toro verso un chiarimento, Sagittario un po’ agitati

L’Oroscopo del 19 giugno vede gli Ariete intolleranti alla monotonia, mentre i Toro saranno propensi ai chiarimenti. Capricorno e Sagittario siate cauti e pesate bene le parole.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi potreste essere pervasi da un’intolleranza nei confronti della monotonia. Inventatevi qualcosa in amore per non rischiare di condurre il rapporto verso una strada senza uscita. Nel lavoro sono in vista dei cambiamenti e dei miglioramenti, ma dovete continuare ad essere pazienti.

Toro. Ciò che meno tollerate in un rapporto di coppia è il silenzio. Siete persone che affrontano sempre le discussioni e preferite litigare, ma chiarire, invece di lasciare le cose in sospeso. L’Oroscopo del 19 giugno vi preannuncia una giornata all’insegna dei chiarimenti. Le questioni in sospeso verranno risolte.

Gemelli. Energici e positivi, ma un po’ troppo superficiali. La Luna che entra nel vostro segno metterà in luce questi aspetti del vostro carattere. Cercate solo di non cadere nel vortice dell’egoismo, altrimenti c’è il rischio che le persone care possano allontanarsi da voi. A lavoro dovete sempre essere stimolati da nuovi spunti per essere produttivi.

Cancro. In amore c’è un po’ di tensione. Per i single, invece, si prospetta una giornata all’insegna dei nuovi incontri. Lasciatevi travolgere dalle nuove conoscenze, da cui potrebbero nascere cose molto interessanti. A lavoro ci sono dei cambiamenti e delle novità in vista, ma dovete aspettare ancora qualche mese.

Leone. Se siete indecisi sul chiudere o meno una relazione, lasciatevi consigliare dal vostro cuore. Potrebbe essere un consiglio banale, ma spesso ci dimentichiamo di seguire il nostro istinto e lasciamo prevalere la ragione. A lavoro si va verso nuovi progetti e obiettivi. Ricordatevi, però, che non siete invincibili, non cimentatevi in cose troppo più grandi di voi.

Vergine. Ottimo recupero dal punto di vista lavorativo. Tra i sentimenti, invece, continua ad esserci un po’ di confusione. Un rapporto altalenante potrebbe tormentarvi e spingervi a non essere in grado di prendere una decisione concreta. Oggi siete un po’ sotto tono, pertanto, rimandate le scelte a domani qualora vi sia possibile.

Previsioni 19 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente i nati sotto questo segno cominceranno ad avere delle opportunità in più per costruire le basi del vostro futuro. Una sicurezza lavorativa potrebbe spingervi a compiere passi importanti anche in amore. Ricordate, però, di fare le scelte che reputate più giuste per voi e non per gli altri.

Scorpione. L’Oroscopo del 19 giugno vi preannuncia una grande intesa con i segni d’acqua. Se incontrerete persone nate sotto questo segno, non lasciatevele scappare, almeno in questo periodo. In amore la situazione è abbastanza positiva, ma potrebbe esserci un po’ di nervosismo dovuto al vostro stato d’animo. A lavoro c’è una bella ripresa.

Sagittario. Giornata parecchio turbolenta. Oggi sarete pervasi dal bisogno di chiudervi in casa e non avere a che fare con nessuno. Evitate, quindi, per quanto vi possibile, di stare a contatto con altre persone, specie se si tratta di soggetti in forte disaccordo con le vostre idee. Anche i sentimenti potrebbero risentire di questo scombussolamento.

Capricorno. Dalle piccole cose, nascono grandi cose, questo sia nel bene sia nel male. Nel primo caso, infatti, ricordate che i traguardi si raggiungono facendo piccoli passi per volta. Nel secondo caso, invece, da una futile discussione si potrebbe arrivare a incrinare rapporti importanti. Pesate bene le parole che direte oggi.

Acquario. I nati sotto questo segno stanno riscontrando una forte necessità di cambiare qualcosa nel lavoro. In amore c’è stabilità, ma avete bisogno di sentirvi compresi e capiti. Se avete un problema con il partner non tenetevi tutto dentro, ma esternate il vostro stato d’animo ed eventuale malessere.

Pesci. Fate attenzione in amore. Le relazioni di coppia che vanno avanti da parecchio tempo potrebbero subire un po’ di turbolenze. Non prendete decisioni affrettate, specie nel lavoro. Nel prossimo mese ci potrebbero essere delle interessanti sorprese sotto questo punto di vista, pertanto, rimanete con gli occhi ben aperti.