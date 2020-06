Gianni Sperti attimi di panico per l’opinionista di UeD “non riesce a guardarla, paura di sentirsi male”

Gianni Sperti, è successo qualcosa di importante nella sua vita privata, vediamo di cosa si tratta

Gianni Sperti lo conosciamo come un uomo che non ha peli sulla lingua. Non ha paura di dire la sua in qualunque contesto, dice sempre ciò che pensa a chiunque. Ultimamente però anche i suoi follower si sono accorti che qualcosa è cambiata nella sua vita. Infatti è lui stesso ad affermare di non riuscire più a guardare negli occhi una persona in particolare. Ogni volta che prova a farlo, si sente male.

Dopo tanti mesi di quarantena, chiuso in casa da solo, ha deciso di andare via da Roma viaggiando verso una meta inizialmente sconosciuta. Dove va? I fan lo hanno chiesto fin quando poi non è stato lui stesso a raccontarlo. È andato a trovare i suoi genitori. Si è reso conto di non riuscire più a guardare negli occhi il padre, qualcosa dentro di lui è cambiata in pochi mesi.

Gianni Sperti, ecco cosa è successo quando ha rivisto la sua famiglia

Gianni Sperti ha voluto raccontare ogni minimo dettaglio dell’incontro con i suoi genitori ed il resto della famiglia. Per prima ha visto la nipotina che ha subito abbracciato dicendole di averla pensata tantissimo, gli è mancata tanto. È stato un periodo infinito anche per questo. Poi ha condiviso una foto del papà ed ha aggiunto dei pensieri.

Ha scritto che si è emozionato tanto all’idea di poterlo rincontrare, tanto che prima di entrare a casa si è sentito male all’idea di trovarselo di fronte. Anche il racconto lo ha emozionato ed ha lasciato la lacrimuccia ai suoi followers. D’altronde è stato un momento intenso che in qualche modo tutti abbiamo vissuto. Lo ha abbracciato stretto stretto, avrebbe voluto il momento durasse all’infinito ed ha esclamato che finalmente dopo 7 mesi lo ha potuto stringere a sé dimenticando tutto ciò che è successo.

La quarantena lo ha cambiato profondamente

L’opinionista di Uomini e Donne ha vissuto la quarantena proprio come tutti noi. Anzi lui ha avuto la fortuna di uscire di casa per andare a registrare le puntate del programma. Sono stati controllati giornalmente con i tamponi e la misurazione della temperatura ma non ha comunque potuto raggiungere i suoi genitori per questione di rispetto.

Quando è rimasto in casa però afferma di aver pensato tantissimo. Si è dedicato alle riflessioni profonde circa la sua vita. Così ha deciso di rincominciare a scrivere il suo libro ed impegnarsi in qualcosa. Insomma la quarantena tra pro e contro in qualche modo è servita.