Raffaella Mennoia segnali di stress per il braccio destro di Maria de Filippi

Raffaella Mennoia le lunghe giornate di lavoro tra incertezza e stanchezza

Raffaella Mennoia da sempre si occupa dell’organizzazione dei programmi di Maria De Filippi dando ottimi risultati. Lei fa parte della redazione e come succede in tutti i programmi, chi è esposto a questo lavoro è sottoposto anche a stress e a giornate infinite. Sembra facile, ma lavorare dietro le quinte significa fare un triplo lavoro perché bisogna organizzare, pensare a tutte le alternative in modo tale da avere sempre una soluzione a qualunque problema improvviso.

In questo periodo Raffaella è impegnata con Temptation Island che sta per partire, di conseguenza a causa dell’emergenza coronavirus essendo che tutto è accompagnato da un punto interrogativo, bisogna fare in modo che tutto vada alla perfezione. La situazione di emergenza sanitaria ha fatto sì che tutto diventasse una grande incertezza. Forse la donna è stanca proprio per questo.

Raffaella Mennoia, afferma: “Parlo da sola e inciampo”

Raffaella Mennoia a causa di tutto questo, racconta ai suoi fan e follower che in questi giorni sta accadendo qualcosa di molto strano e particolare. Si accorge che all’improvviso parla da sola, guarda il vuoto e si fissa e poi che inciampa ovunque, cosa che non fa parte di lei. Infatti possiamo dire la stessa cosa. La conosciamo tutti, anche se non realmente. Ha sempre dimostrato di essere una donna dura che non si lascia abbattere da nulla.Ogni occasione è per lei motivo perfetto per mettersi alla prova. Non si è mai lasciata abbattere dalla vita frenetica passando dalla redazione di un programma all’altra. Forse però non è mai successo in modo tanto rapido con tempi tanto brevi.

Nel bel mezzo della messa in onda di Uomini e Donne all’improvviso è successo di tutto. La quarantena, l’epidemia, la trasmissione che non aveva più puntate registrate e la certezza di non avere più nulla da mandare in onda tutti i pomeriggi al solito orario per rispettare l’impegno quotidiano. Così si è dovuta rimboccare le maniche e pensare ad una valida alternativa per non abbandonare la gente che li segue da sempre con un certo accanimento.

Allora è nata l’idea di Maria De Filippi di registrare nella casona e dare il via a degli incontri in chat con Gemma e Giovanna Abate. La trasmissione si è conclusa andando regolarmente in onda in studio dove sono state registrate le scelte anche dei troni interrotti bruscamente e che non hanno avuto seguito. Dietro c’è stato un lavoro duro e lungo che ha sottoposto tutti a stress.

A breve le nuove puntate di Temptation Island

Così appena concluso Uomini e Donne ecco in arrivo Temptation Island la cui organizzazione a detta della redazione, e non è facile immaginarlo, è stata difficilissima. Nel frattempo non sono ancora usciti i nomi dei partecipanti ed il gossip impazza. A breve avremo le notizie ufficiali e in men che non si dica anche tante puntate che ci terranno compagnia per tutto il mese di luglio proprio come ogni estate.