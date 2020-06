Uomini e Donne: Sara e Sonny pronti alla convivenza? La risposta della coppia

La nuova coppia appena uscita dal programma ha rivelato a Raffaella Mennoia i progetti per il futuro. Ecco tutti i dettagli

Uomini e Donne: Sara e Sonny inseparabili dopo la scelta

Il percorso di alcuni tronisti a Uomini e Donne ha subìto uno stop improvviso e per mesi sono rimasti in stand-by. È il caso di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro. Se quest’ultimo ha preferito rinunciare al percorso perchè appena all’inizio, gli altri due hanno fatto lo stesso la loro scelta. Carlo ha capito nel periodo di lockdown di volere al suo fianco Cecilia e Sara pensava sempre e solo a Sonny.

Sara ha registrato la scelta il 28 maggio in cui, emozionatissima, ha confessato a Sonny i suoi sentimenti e lui le ha detto subito di sì. Da quel momento non si sono più lasciati. La coppia ha vissuto a Roma per un po’, poi a Milano. Soltanto nei prossimi giorni dovranno dividersi, ma non per molto.

In una intervista con Raffaella Mennoia in diretta sui social, la coppia ha raccontato le emozioni, i progetti e che cosa hanno scoperto al di fuori del programma. Ecco qui di seguito tutti i dettagli sulle loro dichiarazioni.

Sara e Sonny pronti alla convivenza? La risposta

Sara, nel collegamento con Raffaella, era sempre molto sorridente e ha confessato che sono entrambi davvero molto felici. In queste settimane tra loro è andato tutto bene anche se non sono mancate le discussioni. Il motivo? Sonny è gelosissimo. Sara ha riso di questa cosa e ha detto che è anche molto dolce e romantico e cerca poi sempre di fare pace. Lui ha ammesso che dovrebbe essere un po’ più leggero in effetti.

Per il momento entrambi hanno tutto il tempo di viversi perchè non lavorano. Sara è ferma a causa del Coronavirus e forse riprenderà il suo lavoro di hostess a luglio, Sonny ha perso il lavoro all’inizio del percorso a Uomini e Donne e sta valutando un paio di offerte tra Milano e Roma. Nel caso di trasferimento a Roma, l’ex corteggiatore ha comunque detto che prenderà una casa.

Infatti, anche se la voglia di convivere c’è da parte di entrambi, per il momento preferiscono fare avanti e indietro tra Milano e Roma e se Sonny dovesse trovare effettivamente lavoro a Roma provare a vivere in due case diverse. Tuttavia, ci sono tutti i presupposti perchè questa storia possa decollare. Voi che cosa ne pensate?