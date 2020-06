Principe Carlo, fa delle rivelazioni che lasciano a bocca aperta “non sono del tutto guarito dal……”

Principe Carlo, la sua prima uscita in pubblico lascia tutti senza parole

Principe Carlo, le sue ultime dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Carlo d’Inghilterra è ritornato ad uscire, riprendendo tutti gli impegni istituzionali, proprio come un tempo. Il suo primo impegno è stato andare in visita al “Royal Hospital” di Gloucestershire. Qui parlando con gli infermieri ed i medici presenti ha raccontato di stare ancora male a causa del coronavirus.

Come abbiamo saputo proprio qualche mese fa, il Principe aveva contratto il virus, per poi riprendersi subito dopo. O meglio questo si diceva. A quanto pare però non è così. Secondo quanto da lui affermato ha ancora dei sintomi che sembrano essere riconducibili al Covid-19.

Ovviamente durante il corso delle visite, ha sempre rispettato tutte le regole per prevenire il contagio. Distanziamento sociale tra presenti, nessuna stretta di mano, il saluto indiano è diventato il saluto ufficiale. Però le confessioni non si sono limitate così ai medici ha raccontato un po’ tutto quello che ha passato. È stato brutto, è stato tanto male, ma non può dire adesso di sentirsi al 100%, non è ritornato quello di prima. Molto probabilmente tutti coloro che si sono ammalati di covid, potranno condividere le sue parole, i suoi pensieri, le sue sensazioni.

Principe Carlo, secondo i medici è completamente guarito

Principe Carlo è stato sottoposto a milioni di visite ed ecco che a seguito delle quali secondo i medici è completamente guarito, ovviamente qualche residuo del coronavirus gli è rimasto, le sue condizioni non sono ottimali, perfette, per lui servirà un bel po’ di tempo ancora per poter dire che sta bene ma è sulla buona strada. Insieme a lui c’era la moglie Camilla, che non lo lascia un attimo da solo.

Se conosciamo il contenuto della conversazione avvenuta tra loro ed i medici è grazie ad un assistente sanitario che è rimasto presente per tutto l’incontro. Ha raccontato anche i dettagli delle sue dichiarazioni. Ha difficoltà con il gusto e l’olfatto, non è ancora riuscito a riprendere questi due sensi. Non ha recuperato a pieno.

Poi si è parlato dei nipoti dai quali è stato ben lontano per tutto questo periodo, li ha rivisti soltanto lo scorso fine settimana, ma hanno scelto con saggezza di rimanere a distanza, non si sono abbracciati. Per loro il ritorno alla normalità non è ancora avvenuto.

Le rivelazioni del Principe, ecco cosa gli è mancato tantissimo durante il periodo della quarantena

Recentemente Sky news aveva anche rivelato alcuni pensieri del Principe Carlo. L’uomo aveva dichiarato di sentire tantissimo la mancanza del padre e dei nipoti. Ciò che è stato ed è triste ancora adesso per lui è dover rimanere lontano sia dagli amici che dai parenti.

Ha rivalutato tanto tantissimo l’importanza del telefono e delle videochiamate, perché se non altro è riuscito a mantenere i contatti con tutti anche da lontano. Ha aggiunto poi che non è la stessa cosa, vederli e toccarli è tutt’altra storia ma quando non c’è scelta, anche una video-chiamata va più che bene.