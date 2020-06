Federica Sciarelli, stop ai pettegolezzi, è lei ora a parlare sulla conduzione di “Chi l’ha visto”

Federica Sciarelli manterrà l’appuntamento fisso il mercoledì sera con i suoi spettatori

Federica Sciarelli è la conduttrice del mercoledì sera, quella che da anni mantiene l’appuntamento con i suoi telespettatori a capo del programma ‘Chi l’ha visto?’. Si occupa da sempre di persone scomparse e di casi di cronaca nera e giudiziaria.

Prima della conduzione della Sciarelli, al vertice del programma ci sono state altre conduttrici dal 1989. Il debutto è stato di Donatella Raffai con Paolo Guzzanti e Luigi Di Majo, a seguire la Graziottin, poi Giovanna Milella, poi Marcella De Palma. La più recente dal 2000 al 2004 è Daniela Poggi, sostituita definitivamente il 13 settembre 2004 dalla Sciarelli. Lei resterà al timone della trasmissione contrariamente alle voci che girano sul web ormai da tante settimane.

Federica Sciarelli, andrà in onda ancora per un po’, l’ultima puntata sarà il 29 luglio

Federica Sciarelli andrà in onda fino a mercoledì 29 luglio. Sono ormai tante settimane che sui giornali e soprattutto su internet e sui social si parla dell’addio di Federica al programma. La notizia ha sconvolto tutti, lasciato tanta tristezza, ma si tratta di una notizia falsa.

In questi giorni addirittura è uscita fuori la notizia di un nuovo progetto di rai3 che vede lei come conduttrice, mentre la sostituta a capo di Chi l’ha visto sarebbe Lidia Galeazzo, ex giornalista del Tg2. In realtà lei e la Sciarelli lavorano in collaborazione da diverso tempo ma nessuna la sostituirà.

Tanto dispiacere per il pubblico, l’appello arriva anche da parte di Maurizio Costanzo

A lanciare l’appello oltre che il pubblico del programma è anche a Maurizio Costanzo che ha dedicato a Federica una parte della sua rubrica sul settimanale Chi. Scrive che qualora la conduttrice avesse deciso davvero di lasciare la trasmissione, sarebbe una notizia davvero spiacevole. Qualora così fosse sarebbe una scelta però non criticabile perché è giusto che una professionista ad un certo punto della sua carriera abbia voglia di cambiare genere.

A questo punto è stata Federica stessa ad intervenire rilasciando dichiarazioni importanti. Ha affermato che tutte le notizie che circolano non sono vere. È vero che per diverso tempo ha avuto un dubbio se continuare o lasciare per intraprendere nuovi percorsi. È difficile stare sempre a contatto con persone che vivono il dolore, è doloroso anche per lei, è parecchio faticoso psicologicamente parlando. Però la trasmissione ormai fa parte della sua vita e non se la sente di lasciarla, almeno non adesso.