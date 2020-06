Franco Carrisi vuota il sacco: inedito retroscena sulla separazione tra Al Bano e Romina Power

Franco Carrisi svela un retroscena sul fratello e la Power

Nel nuovo numero del magazine Oggi è contenuta una lunga ed interessante intervista a Franco Carrisi, il fratello di Al Bano. Il musicista ed imprenditore ha parlato del suo passato insieme al consanguineo, svelando di quando formava un quartetto insieme al Maestro, Romina e Taryn Power. Inoltre, menzionando l’amore, il diretto interessato ha svelato un retroscena che riguarda la clamorosa separazione della storica coppia.

“Tornando alla separazione tra Albano e Romina ho sempre pensato che dopo una tragedia grande come la scomparsa di un figlio il soggetto più debole emotivamente, in questo caso la madre, vacilla. E va capita”, ha detto il Carrisi. Quest’ultimo, inoltre, parlando col giornalista della rivista diretta da Umberto Brindani ha ammesso che in quel periodo gli capitava spesso di vedere suo fratello tornare da grandi tour e trovare una casa improvvisamente vuota. Ma il racconto del Carrisi non è terminato qui.

Le belle parole per Loredana Lecciso, Jasmine e Bido

Intervistato dal settimanale Oggi, Franco Carrisi ha speso delle belle parole anche per la cognata Loredana Lecciso. Stando all’imprenditore, quest’ultima è stata in grado di portare serenità e felicità ad Al Bano. Con l’arrivo dell’ex soubrette la casa si è riempita nuovamente e lui ha rivisto il sorriso sul viso del fratello.

Il musicista ha utilizzato delle parole al miele per la salentina che finalmente è riuscita a riunirsi col suo compagno. “Le voglio tanto bene, è veramente una donna perbene, che tiene davvero molto a mio fratello”, ha affermato Franco sottolineando che la donna gli ha dato due meravigliosi nipoti, Jasmine e Bido a cui lui è molto legato.

Franco Carrisi ha pianto per la reunion artistica di Al Bano e Romina Power

Nel corso della lunga intervista per il periodico diretto da Umberto Brindani, Franco Carrisi ha parlato anche della reunion artistica tra il fratello e l’ex cognata Romina Power avvenuta nel 2015 grazie alle insistenze di un imprenditore russo.

Il musicista salentino ha ammesso di essersi emozionato tantissimo quando ha visto Al Bano e la cantante statunitense salire nuovamente sul palco (Mosca) dopo vent’anni per cantare insieme. “Ho rivisto i vecchi tempi, è stato un salto nel passato commuovente. Ho pianto”, ha concluso l’uomo.