Pago risponde ad Alessandro e poi fa una confessione su Serena: “Non sono pentito…”

Nel corso di una recente intervista con Super Guida TV, Pago ha replicato alle dichiarazioni di Alessandro e poi ha fatto anche delle confessioni su Serena. Nello specifico, il cantante ha parlato di tutto quello che è accaduto con la sua ex e di cosa prova adesso.

Inoltre, ha anche ribadito il suo punto di vista in merito a ciò che pensa di Graziani. Ricordiamo che quest’ultimo ha dichiarato di non aver avuto nulla di più con la Enardu, se non una semplice amicizia e simpatia.

Le parole di Pago su Alessandro

Pago, nel corso della sua ultima intervista, ha presentato il suo nuovo singolo e poi ha replicato alle recenti dichiarazioni sia di Alessandro sia di Serena. In primo luogo, il cantante ha detto di non avere nessuna intenzione di avere un chiarimento con Graziani. Durante la sua ultima ospitata a Uomini e Donne, infatti, il giornalista Gabriele Parpiglia lo esortò a parlare con Pacifico in modo da mettere in chiaro tutta la situazione. L’ex corteggiatore, però, si è mostrato alquanto titubante nell’affrontare un confronto.

D’altro canto, anche Pacifico non ha nessuna voglia di tornare sulla vicenda. Per il momento, infatti, si sta dedicando alla sua carriera professionale e non ha nessuna intenzione di lasciarsi travolgere di nuovo da tutti questi gossip. Il protagonista, inoltre, ha detto di non essersi minimamente interessato alla vicenda, sta di fatto che non sa neppure cosa abbia detto successivamente Serena su di lui. (Continua dopo il post)

Confessioni su Serena

Ricordiamo che la Enardu ci è andata giù in modo parecchio pesante criticando fortemente il comportamento del suo ex. Ad ogni modo, dopo aver chiarito il suo punto di vista su Alessandro, Pago è passato a parlare di Serena e in merito a questo argomento ha fatto delle confessioni inaspettate. Nonostante tutto quello che è accaduto, infatti, l’artista è come se avesse voluto lasciare una porta aperta. Un piccolo spiraglio di riconciliazione.

Nello sfogo, infatti, Pago ha detto che se potesse tornare indietro rifarebbe esattamente tutto, specie in relazione a quanto accaduto al GF VIP. Per adesso, infatti, non è assolutamente pentito di aver perdonato la Enardu in tale occasione. Purtroppo, però, le cose non sono andate come si sperava, ma non è affatto detto che la situazione non si possa riconciliare, almeno secondo il punto di vista del cantante.