Oscar Branzani è stato operato, l’ex tronista racconta tutto e poi conferma il ritorno con Eleonora (FOTO)

In queste ore Oscar Branzani ha annunciato a tutta la sua commuinity di Instagram di essere stato operato. Per giorni il giovane è stato al centro dell’attenzione a causa del suo ritorno di fiamma con Eleonora e, finalmente, insieme alla notizia dell’operazione è giunta anche quella inerente la sua vita sentimentale.

Nelle recenti Instagram Stories, infatti, l’ex tronista ha affrontato entrambi gli argomenti ed è apparso anche un po’ spazientito dal giudizio di alcuni utenti. In particolar modo, ha esortato le persone ad informarsi meglio prima di sparare sentenze senza senso.

Oscar spiega perché si è operato

A inizio settimana, Oscar Branzani si è operato al ginocchio a causa di un problema di salute di cui, però, non ha voluto parlare molto. Il giovane si è limitato a mostrato la benda, che attualmente ha a causa dei punti, ma non è voluto andare molto oltre. L’ex tronista, piuttosto, ci ha tenuto a fare una bella ramanzina ad alcune persone che in questi giorni si sono permesse di giudicarlo. In primo luogo, ha accusato questi utenti di avergli messo gli occhi addosso, ragion per cui adesso è costretto a zoppicare per l’intervento.

In seguito, poi, è andato dritto al punto ed ha parlato del ritorno di fiamma con Eleonora. Nello specifico, ha detto che molte persone si sono permesse di fare delle insinuazioni sulla sua vita, pur non conoscendo assolutamente nulla di lui. Pertanto, tutti dovrebbero cercare di viversi la vita giorno per giorno. Da quando lui ha imparato a farlo, ed è maturato sotto questo punto di vista, ha cominciato a stare molto meglio. (Continua dopo la foto)

Il ritorno di fiamma tra Branzani e la Rocchini

Contemporaneamente a questo sfogo, poi, Oscar Branzani ha pubblicato anche un post in cui si vendono in penombra sia lui sia Eleonora. Il giovane ha aggiunto come didascalia una frase molto sentita. Il giovane ha ribadito che la vita sia una e sia meglio viverla come si vuole. Nella foto, poi, non è mancato anche il gesto del dito medio. In un primo momento, i fan sono accorsi per esprimere i loro commenti al di sotto di questa velata confessione.

Anche Eleonora aveva commentato complimentandosi con lui per essersi comportato da uomo. In seguito, però, Oscar ha deciso di bloccare sul nascere l’eventuale polemica ed ha bloccato i commenti al di sotto del post in questione.