Uomini e Donne, Nicola Vivarelli cancella le prove che lo incastrano: “Ha iniziato a seguire tutte ma poi…”

Nicola Vivarelli e la storia con Gemma Galgani

Nonostante Uomini e Donne è terminato da un paio di settimane sul web si continua a parlare di alcuni protagonisti del Trono over. Nelle ultime ore è arrivata un’altra clamorosa indiscrezione che riguarda Nicola Vivarelli, il 26enne corteggiatore di Gemma Galgani. I due si starebbero frequentando anche lontano dalle telecamere del dating show di Maria De Filippi e, stando alle dichiarazioni di Sirius c’è stato anche il primo bacio a bordo di un taxi.

A lanciare delle accuse è una nota influencer, Deianira Marzano che tra le Storie di Instagram ha puntato il dito contro il ragazzo. La donna lo avrebbe smascherato portando alla luce quelle che sarebbero le sue vere intenzioni nei confronti della dama piemontese.

La segnalazione di Deianira Marzano

Un paio di mesi fa, dopo un corteggiamento via chat, il 26enne Nicola Vivarelli si è presentato nello studio di Uomini e Donne per conoscere di persona Gemma Galgani. da quel momento il pubblico ha iniziato a storcere il naso perché non crede assolutamente che un ragazzo di quella età vada a corteggiare una 70enne. Dopo la segnalazione di Biagio D’Ainelli che dà per certo Sirius fidanzato, ora ne è arrivata un’altra da parte di Deianira Marzano.

In una Storia di Instagram ha detto: “Stamattina ci siamo tutte alzate con le figure di m***a di Nicola Vivarelli. Tante mie fan mi hanno scritto che lui ha iniziato a seguire tutte. Stamattina invece si sono svegliate e tutti questi follow sono stati rimossi”. Ma non è finita qui, infatti la nota influencer ha continuato così: “Sta cominciando a voler eliminare il suo passato. Vuole pararsi il fondoschiena”.

Il dubbio del popolo del web su Sirius

Deianira Marzano, attraverso delle Stories su Instagram ha parlato anche di foto piccanti che riguardano Nicola Vivarelli. Scatti che negli ultimi giorni stavano facendo il giro del web e che ad un tratto sono sparite nel nulla. Le segnalazioni fatte dall’influencer al momento non hanno trovato conferma da fonti ufficiali.

Essendo molto giovane, in tanti pensano che l’interesse nei confronti di Gemma Galgani non è sincero e reale. Per il popolo del web Sirius è solo interessato alle telecamere e con la partecipazione a Uomini e Donne ha avuto modo di aumentare ancora di più la sua popolarità. Ora si parla di una possibile partecipazione di coppia a Temptation Island Vip 3.