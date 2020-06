Una Vita, trame 19 luglio 2020: Felipe vicino alla verità su Celia

Le Anticipazioni di Una Vita per la puntata in onda venerdì 19 giugno 2020 su Canale 5 vedono protagonista Felipe. L’avvocato si è dato ad un’esistenza dissoluta da quando è morta Celia, la sua amata moglie. Nonostante siano passati tanti anni, l’Alvarez Hermoso non riesce a staccarsi da quel dolore, cercando di annegare i suoi pensieri nell’alcol e passando le notti con donne di malaffare.

Nel quartierino circolano pettegolezzi di ogni di tipo su Felipe, ma all’avvocato non sembra interessare. Ramon è preoccupato per lui, specie dopo aver saputo che ha anche lasciato il suo lavoro. Carmen pensa che l’unico modo per far reagire Felipe sia quello di raccontargli la verità su Celia così che riesca a ridimensionare l’intera vicenda. Nella puntata di domani di Una Vita, Felipe sarà vicino alla verità.

Una Vita, puntata del 19 giugno 2020

Nella puntata di domani, continuerà ad essere protagonista Felipe, chiuso nella sua casa dopo lo scandalo della notte precedente, quando è rincasato con due prostitute e completamente ubriaco. Sia Ramon che Antonito si renderanno conto che il loro amico non può continuare in questo modo o finirà molto male.

Come se non bastasse, l’avvocato ha perso credibilità. Nessun potenziale cliente si presenta a chiedergli una consulenza, visti i pettegolezzi che girano sul suo conto. Dopo la morte di Celia, Felipe non ha fatto altro che distruggersi con alcol, nottate brave e donne. Quando Ramon ha provato ad aiutarlo, l’ha addirittura aggredito, intimandogli di stare fuori dalla sua vita.

Ramon in ansia per Felipe

Il Palacios non avrà pace per Felipe, trascurando anche Carmen. Ramon sa quanto possa essere doloroso perdere una moglie, visto che ha dovuto affrontare la morte tragica di Trini che, ironia del destino, è legata alla dipartita di Celia. Felipe inoltre, è convinto che la moglie sia caduta dal balcone di casa Palacios per colpa di Ramon, motivo per il quale è anche finito in carcere, per poi essere liberato con l’indulto, come abbiamo visto all’inizio della nuova stagione di Una Vita.

Stando alle anticipazioni, arriverà presto il momento in cui Ramon dirà la verità a Felipe su Celia. Per farlo, dovrà chiamare una testimone importante. A dargli una mano sarà Fulgencia, la balia di Milagros. La domestica ha visto con i suoi occhi la follia di Celia, convinta di essere la reale madre della neonata, tanto da arrivare ad allattarla. La verità arriverà dunque molto presto, come svelano gli spoiler di Una Vita.