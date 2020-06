Al Bano, la rivelazione sulla figlia Ylenia CarrisI: “So cosa è successo quel maledetto 5 gennaio del ’94”

Ylenia Carrisi e le notizie che arrivano dalla Spagna

Qualche settimana fa in terra iberica si è tornati a parlare di Ylenia Carrisi, la primogenita di l Bano e Romina Power che è scomparsa 26 anni fa a New Orleans. Nella trasmissione televisiva ‘Salvame’ si è parlato della possibilità la cinquantenne sia ancora in vita. Nel format trasmesso su TeleCinco hanno riaperto l’indagine della giornalista Lydia Lozano, che sostiene che una fonte attendibile l’avrebbe contattata per darle delle informazioni importanti sulla ragazza.

Sembrerebbe che la figlia della storica coppia si trovi a Santo Domingo e avrebbe una famiglia. E se la Power in tutto questo tempo non ha mai perso le speranze di ritrovare la consanguinea, di tutt’altro avviso è il Maestro salentino che ha un’idea precisa su quale fine abbia fatto Ylenia.

Al Bano sbotta e chiede il diritto all’oblio

Nel corso di una recente intervista per Adnkronos, Al Bano è apparso molto contrariato a schifato per le notizie che arrivano da terra iberica che riguardano Ylenia. Il Maestro Carrisi ha ribadito che bisogna smetterla di speculare sul dolore altrui. Quindi ha annunciato di aver disposto un legale di sua fiducia per far rispettare il diritto all’oblio. Parlando col giornalista, il cantautore di Cellino San Marco ha detto che in Spagna hanno fatto una speculazione squallida tornando sulla scomparsa della primogenita.

Secondo lui è stato fatto solo per aumentare l’audience delle loro trasmissioni , in nome del quale si ammazza la gente. “Fanno i soldi, fanno soffrire, ma prendono in giro tante persone che sono ancora in attesa di speranze che purtroppo non ci sono”, ha tuonato l’ex marito di Romina Power che ha le idee chiare su che fine abbia fatto la ragazza.

Per Al Bano la figlia Ylenia non è più in questo mondo

Intervistato da Adnkronos, Al Bano ha ribadito: “Io conosco la storia, c’è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio del ’94. Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è. Non è tollerabile che questo martirio continui ancora ad essere perpetrato liberamente, provocando anche equivoci e malintesi”.

Ricordiamo che la sparizione misteriosa della primogenita ha influito tantissimo sul matrimonio del Maestro e Romina Power, infatti dopo alcuni anni si sono lasciati. E se la cantante statunitense è rimasta sigle, il cantautore pugliese si è rifatto una vita al fianco di Loredana Lecciso mettendo al mondo altre due figli: Jasmine e Bido.