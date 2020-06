Ivana Icardi e Hugo Sierra sono tornati insieme: le inaspettate dichiarazioni della coppia

Dopo la fine della relazione a Supervivientes, Ivana e Hugo hanno deciso di riprovarci. Ecco che cosa hanno dichiarato

Supervivientes, Ivana e Hugo: ritorno di fiamma

Ivana Icardi e Hugo Sierra hanno partecipato all’ultima edizione di Supervivientes (L’Isola dei Famosi spagnola) e in Honduras, uniti dalla rabbia verso Adara Molinero e Gianmarco Onestini, si sono avvicinati molto. Infatti, Adara è l’ex compagna di Hugo che l’ha lasciato per Gianmarco, Gianmarco colui che al GF 16 in Italia ha sedotto e poi abbandonato Ivana.

Tra i due è scoppiata da subito la passione tanto che la coppia si è resa anche protagonista di un paio di video che hanno dato scandalo dal momento che hanno fatto l’amore davanti alle telecamere. In poche settimane, però, Hugo ha preso la decisione di lasciare Ivana. Il gioco li ha portati a dividersi e a scontrarsi tra di loro e Hugo ha visto atteggiamenti che non gli sono piaciuti.

Ivana ha fatto di tutto per riconquistarlo ma lui sembrava essere molto deciso. Invece, inaspettatamente, dopo la fine del reality, sono tornati insieme. Certo, non parlano di fidanzamento ma si stanno frequentando per darsi una seconda possibilità. Ecco qui di seguito che cosa hanno detto.

Ivana e Hugo di nuovo insieme: la speranza di un figlio

Ivana Icardi, ospite del programma spagnolo El programa de Ana Rosa, ha dichiarato di aver ripensato a tutto una volta uscita dal reality e di aver fatto mille ipotesi sul comportamento di Hugo. L’aveva lasciata per strategia? Tuttavia, fuori si sono incontrati e senza telecamere lui le ha ribadito che ha visto comportamenti che non gli sono piaciuti.

Adesso hanno deciso di riprovarci e Ivana sta pensando di trasferirsi a Madrid per stare prima vicino alla sua famiglia, ma anche per lui. Le dichiarazioni scioccanti, però, sono arrivate proprio da Hugo. Quest’ultimo, sul settimanale Lecturas, ha detto che dopo le notti di passione in Honduras avrebbe preferito che Ivana fosse incinta perchè “non è mai stato così innamorato”.

A ridimensionare il tutto ci ha pensato subito Ivana che ha precisato di non volere figli con Hugo al momento. Infatti, sull’Isola è stata molto accomodante ma è un comportamento che non avrà più nei suoi confronti. Che cosa ne pensate di questo inaspettato ritorno di fiamma e delle dichiarazioni della coppia?