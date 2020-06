Temptation Island è cominciato, i primi video spoiler, Filippo Bisciglia: “Quanti ricordi” (VIDEO)

Ieri sera è ufficialmente cominciato Temptation Island e sul web sono trapelati i primi video spoiler. A dare l’annuncio sono stati il conduttore di questa edizione, Filippo Bisciglia e la caporedattrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia.

Specie il primo, però, ha voluto rendere partecipi i fan di questa nuova avventura mostrando delle clip registrate direttamente dalle meravigliose spiagge della Sardegna. Il presentatore ci ha tenuto a dire che, mai come questa volta, sentiva il bisogno di ripartire con questa avventura.

Video spoiler di Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha pubblicato dei video spoiler su Temptation Island. Il primo risale alla giornata di ieri mattina in cui il conduttore ha mostrato il suo biglietto con su scritta la magnifica destinazione del reality show. In tale clip ha esortato i fan a tenere sempre sotto controllo il suo profilo Instagram, dato che spesso pubblica informazioni e aggiornamenti in merito a quanto accade dietro le quinte della trasmissione. Il protagonista, ovviamente, ha detto di essere felicissimo di cimentarsi in quest’altra esperienza.

A seguito della pubblicazione di questo contenuto, poi, ne è apparso un altro in cui Bisciglia ha mostrato il suo arrivo nel bungalow nel quale alloggerà per tutto questo periodo di permanenza in Sardegna. In tali video ha detto di essere felice di essere stato scelto per condurre questo programma per il settimo anno di fila e non vede l’ora di entrare nel vivo dello show. (Continua dopo il video e la foto)

Le paure della Mennoia su Temptation Island

Nella IG Stories in questione, infatti, ha detto che ogni volta che entra sente i brividi causati dalla forte emozione. Nei video spoiler si vede in lontananza la spiaggia di Temptation Island baciata da un sole fortissimo. Naturalmente, il protagonista non ha potuto fare a meno di annettere l’emoticon del fuoco, adatta per simboleggiare gli imminenti falò che verranno.

Raffaella Mennoia, invece, è stata molto più reticente. Nella diretta di ieri con Sonny e Sara si è limitata semplicemente a dire di essere pronta per partire, tuttavia, ha un po’ di paure. Il motivo risiede essenzialmente nelle restrizioni che ancora esistono in Italia a causa della pandemia da COVID-19. Gestire Uomini e Donne in un clima simile è stato molto difficile, pertanto, crede che per Temptation Island i rischi e le preoccupazioni siano decisamente amplificati.