Beautiful, trama 19 giugno 2020: Thomas ha tra le mani Hope

Le trame di Beautiful della puntata in onda venerdì 19 giugno 2020 si Canale 5 si concentrano ancora una volta sulla difficile situazione tra Hope e Liam. La Logan ha deciso di fare da madre a Douglas, credendo di adempiere alle ultime volontà di Caroline. In realtà, il testamento che Thomas le ha fatto leggere è un falso. Il Forrester infatti sta facendo di tutto per ingannarla e averla nella sua vita.

Nella puntata di domani di Beautiful, Hope e Liam concluderanno la cena d’addio che hanno organizzato per ricordare i loro momenti felici. Liam proverà ancora una volta a convincere la moglie a cambiare idea, ma non ci sarà nulla da fare. Nonostante ciò, Hope gli ribadirà di essere innamorata di lui.

Beautiful, puntata del 19 giugno 2020

Stando alle anticipazioni di Beautiful della puntata in onda su Canale 5 domani, venerdì 19 giugno 2020, Hope e Liam passeranno del piacevole tempo insieme, anche se sanno entrambi che sarà l’ultima cena da marito e moglie. La Logan infatti si dirà pronta a intraprendere la sua nuova avventura al fianco di Thomas, anche se non lo ama. L’importante è che Douglas sia felice e che non si senta abbandonato per la seconda volta.

Liam proverà a capire le motivazioni di Hope e, sebbene a malincuore, le dirà che è pronto a lasciarla andare ma che per lei ci sarà sempre. Nel frattempo, Thomas sarà certo di aver raggiunto il suo obiettivo. Come raccontano le anticipazioni di Beautiful, anche Douglas si mostrerà sereno e felice per aver ”trovato” una seconda mamma.

Thomas trama contro Liam

Nonostante sia riuscito a far separare Hope e Liam, Thomas sa che dovrà rassegnarsi al fatto che la Logan non lo amerà mai. Proprio per questo, inizierà a pensare ad un modo per mettere fuori gioco il suo rivale in amore. L’unico modo per riuscirci sembra essere quello di far riavvicinare Liam a Steffy, così che Hope capisca di non avere più speranze e cerchi consolazione tra le sue braccia. I tranelli di Thomas terranno alta l’attenzione nelle prossime puntate di Beautiful.

Nel frattempo, Flo non riuscirà a stare tranquilla. I sensi di colpa la assilleranno, ora che si è fidanzata con Wyatt ed è costretta a mantenere il segreto su Beth. Come rivelano le anticipazioni di Beautiful, anche Zoe non vivrà giornate tranquille. Xander ha scoperto tutto ed è intenzionato a raccontare tutto a Hope e Liam. In alternativa, chiamerà la polizia. Come si evolveranno le trame?