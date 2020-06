Gemma Galgani, fuga d’amore per la dama di Ued: ‘mi manchi troppo’ (FOTO)

Inizia l’estate di Gemma: primo bagno per la dama di Ued

Gemma Galgani sembra pronta per una nuova estate di fuoco. Rispetto allo scorso anno, la dama torinese può contare su un nuovo compagno. Malgrado le critiche e gli insulti, la settantenne è pronta a vivere Nicola Vivarelli, che ha ben 40 anni in meno di lei. Pochi giorni fa, proprio sul suo account Instagram ha postato uno scatto malinconico con una vista mozzafiato.

Visto l’arrivo dell’estate, Gemma Galgani ha voglia di tuffarsi in acqua e magari essere coccolata dal suo play boy. Nell’immagine in questione però sembra non esserci traccia di Sirus ma bensì di una sua cara amica. Gemma ha taggato nella stories Angela, dichiarando ai suoi seguaci di essere arrivata in Puglia e di voler concedersi qualche giorno di relax. (Continua dopo il post)

Continua la conoscenza con Nicola Vivarelli

Malgrado le tante polemiche, tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli tutto procede a gonfie vele. La dama di Ued pare sia ben accetta anche a casa di Sirius e in una recente intervista proprio la madre del 26enne ha dichiarato di essere felissima per suo figlio. La signora non vede l’ora di conoscere Gemma che ha sempre seguito e ammirato in televisione.

Nei giorni scorsi si è paprlato molto di una loro partecipazione a Temptation Island Vip ma a quanto pare i diretti interessati hanno smentito il pettegolezzo. Lo stesso vale anche per il Grande Fratello Vip, dove dal web è spuntato proprio il nome della Galgani.

Fuga d’amore per Gemma Galgani

Gemma Galgani sembra aver perso davvero la testa per il suo Sirius. La dama di Uomini e Donne ha deciso di condividere con lui, una settimana fa, un weekend e la stessa camera d’albergo.

L’indiscrezione è arrivata direttamente dall’agente del cavaliere che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage.it. Il fine settimana romantico dovrebbe avvenire a Forte dei Marmi, paese di Nicola, in totale relax e lontano dalle critiche.

Di recente, la coppia è stata paparazzata anche a Roma mentre si concedevano una romantica passeggiata tra le vie della città mano nella mano. Secondo quanto dichiarato da Gemma Galgani, tra loro due è scattato anche un bacio a stampo con la mascherina che ha reso il momento ancora più magico.