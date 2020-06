Emma Marrone incanta il web: si sgancia il costume e assapora gamberetti [FOTO]

Emma Marrone e le sue attività social

In questo periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria da Covid-19, Emma Marrone è particolarmente attiva sul suo profilo Instagram dove ha un seguito di oltre quattro milioni di follower. Sul canale mostra attimi di vita quotidiana attraverso delle foto, video e dirette. Mesi fa, prima che in Italia scoppiasse la pandemia, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha reso partecipi i suoi fan dicendo a loro di avere dei problemi di salute e per tale ragione si doveva allontanare dal mondo della musica per curarsi.

Solo dopo è saltata fuori la verità, ovvero che all’artista salentina era tornato un tumore e quindi si è dovuta operare immediatamente. Per fortuna quei momenti sono solo un lontano ricordo e ora la 36enne è in ottima forma. Infatti, qualche giorno fa si è recata a farsi una visita di controllo e i medici le hanno comunicato che il male è andato via definitivamente. Nelle ultime ore, invece, la Marrone ha postato uno scatto in spiaggia attirando l’attenzione del popolo del web.

La cantante si gode il mare salentino

Nelle ultime ore la bella Emma Marrone ha strappato un sorriso agli oltre quattro milioni di follower di Instagram. Un profilo che è stato arricchito di alcuni scatti realizzati direttamente nel suo adorato Salento. Nello specifico la cantante appare in spiaggia mentre prende il sole e si rilassa. Dopo settimane di lontananza, finalmente la 36enne ha potuto raggiungere la sua terra natia.

Tra le tante foto condivise sul social network, una in particolare ha catturato l’attenzione dei follower. In questa la professionista pugliese è intenta ad assaporare una frittura di pesce e in mano ha un gamberetto. A corredo dell’immagine, la Marrone ha scritto la seguente didascalia: “Ordine del giorno: mangiare una frittura davanti al mare e lasciare che la salsedine si impossessi di tutto il mio corpo. Evviva”. (Continua dopo il post)

Emma Marrone mangia pesce e si abbronza col costume slacciato

Emma Marrone ha realizzato un vero book fotografico sulla spiaggia salentina. Infatti, oltre allo scatto con la frittura di pesce ne ha condivisa un’altra su Instagram dove appare in primo piano coi capelli spettinati e e il costume slacciato. Un’iniziativa presa per rendere la tintarella omogenea.

Come era prevedibile entrambi i contenuti hanno fatto il pienone di mi piace, arrivati a migliaia e centinaia di commenti in cui si complimentano per il fisico tonico della cantante pugliese. Ricordiamo che quest’ultima dopo l’estate sarà impegnata con una nuova avventura televisiva, sarà giudice di X Factor 2020.