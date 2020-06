Salvo Sottile, fiocco rosa nella sua vita: è arrivata la felicità

Il giornalista e conduttore Salvo Sottile, ha voluto partecipare alla gioia, pubblicando un post sui social, dell’amica e collega Elonora Daniele. La conduttrice della Rai, e il marito Giulio, sono diventati per la prima volta genitori, con la nascita della piccola Carlotta. L’evento, arrivato in anticipo, ha colto di sorpresa anche il conduttore parlermitano.

Salvo Sottile papà che non ti aspetti: dolce e premuroso

Salvo Sottile ha due figli: Giuseppe, nato nel 2004, e Maya, nata nel 2011, entrambi avuti con la giornalista Sarah Varetto. I due si sono sposati nel 2004, ma il matrimonio è finito nel luglio del 2019. A dispetto dell’aria burbera, in realtà – come confermato dalla stessa Varetto – Sottile è un padre assolutamente amorevole e premuroso. Nella sua foto profilo di Instagram ha uno scatto con suo figlio durante il suo 14° compleanno.

Chi conosce Sottile sa quanto tempo rischia – nonostante i mille impegni – a dedicare ai suoi figli. Ed è per questo che i suoi sono stati tra i primi e più entusiasti auguri alla neo mamma Daniele. Sottile, che si definisce lo zio della piccola Carlotta si dice felicissimo per l’evento. Tra i like al suo post quelli di tanti amici vip, a cominciare dall’amica di entrambi, la showgirl Samantha De Grenet. (Continua dopo il post)

Tra Sottile e Daniele una profonda amicizia

Salvo Sottile ed Eleonora Daniele hanno lavorato insieme negli studi Rai, dopo il passaggio del giornalista che è stato il volto di Tg5 e tanti programmi di approfondimento da Mediaset a Viale Mazzini. Hanno condotto insieme Estate in Diretta, nel 2015, tenendo compagnia a tantissimi italiani nei mesi più caldi dell’anno. I due hanno riproposto il tandem già riuscito tra Marco Liorni e Cristina Parodi, che allora conducevano La Vita in Diretta.

In quei mesi si rincorsero le voci di possibili attriti tra i due. Sottile avrebbe voluto dare alla trasmissione tutt’altro aspetto, molto più attenta alla cronaca e all’attualità. Daniele invece opttava per lo spettacolo e la moda. Si raggiunse un compromesso che permise la produzione di un ottimo programma estivo.

D’altra parte sono due volti moto amati e giornalisti, molto stimati nel campo e apprezzati dal grande pubblico. Stando quindi proprio alla pubblicazione del post di Sottile le voci sembrerebbero infondate, o forse le diffidenze sono state col tempo superate.