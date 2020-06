Ambra e Renga, il restroscena sulla separazione: “Lui chiese…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga: nonostante il tempo trascorso, si continua a parlare di una delle coppie che più hanno fatto sognare il grande pubblico. Lei, attrice amatissima, entrata nel cuore di milioni di italiani dai tempi di Non è la Rai, lui uno dei cantanti più amati del panorama italiano, che ha dedicato alla sua ex compagna bellissimi singoli.

Sono stati insieme per oltre 10 anni, avendo anche due figli: Jolanda e Leonardo. Un amore che sembra poter durare per sempre, sino al triste epilogo, arrivato nel novembre del 2015, che ha lasciato molti di stucco.

Il racconto dei giorni del divorzio di Ambra

Oggi i due sono felicemente fidanzati ed hanno continuato con le loro vite, rimanendo in ottimi rapporti. Ambra, quando non segue il suo nuovo compagno Massimiliano Allegri, nelle sue trasferte di lavoro, vive a Brescia, proprio accanto alla casa di Renga. Il cantante invece è legato alla bresciana Diana Poloni.

In un’intervista rilasciata pochi giorni fa, Ambra Angiolini, ha raccontato un malinconico retroscena negli studi dei loro avvocati divorzisti. Prima di procedere con la dolorosa separazione Renga, racconta Ambra, avrebbe chiesto alla sua ormai ex compagna se fosse sicura della scelta. Parole che avrebbero spiazzato l’ex conduttrice Mediaset, ma del tutto comprensibili dopo 10 anni di vita insieme. E forse, Ambra sentiva molto di più del cantante che la loro storia fosse ormai al capolinea.

La nuova vita con Massimiliano Allegri

Ambra ha sempre ammesso che la separazione da Renga è stata dura e sofferta, anche per la presenza di due figli. Ha vissuto un momento particolarmente buio, in cui ha preferito rimanere lontano dai riflettori per affrontare l’ostacolo, prima di ributtarsi nel suo lavoro.

Rimasta per molto tempo single ha incontrato l’uomo della sua vita nel 2017 a Torino. L’allora allenatore della Juventus, Allegri, ha stregato il suo cuore ed oggi Ambra, a 43 anni, vive una seconda giovinezza. Per ora nè Renga, nè Ambra hanno intenzione di compiere di un nuovo il grande passo con il loro rispettivi compagni.

Il trauma di una separazione non si cancella così facilmente, ma non c’è fretta. I due al momento sono molto felici e, anche per il bene dei figli, si frequentano e sono in ottimi rapporti. E così anche le rispettive famiglie, che anche loro vivono a Brescia.