Alberto Matano pensa solo a lei, chiodo fisso: “Vorrei essere lì…”

Alberto Matano, giornalista e conduttore, tra i volti più noti di Viale Mazzini, si lascia andare ad un calorosa dedicata sul suo profilo ufficiale di Instagram. Matano, posta una foto che lo ritrae nell’acqua cristallina, mentre felicemente fa il bagno, risalente all’estate scorsa.

Il giornalista, scrive nel post, che vorrebbe essere lì, in Calabria, dove è nato. Infatti il 48enne conduttore è di Catanzaro, anche se, per motivi di lavoro, si è trasferito da anni a Roma, dove si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza.

Dalla carta stampata alla tv: il decollo della carriera di Matano

Oramai volto amatissimo del piccolo schermo, Matano è entrato nel cuore e nelle case di milioni di italiani dal settembre del 2019. In quell’anno è arrivato alla conduzione de La vita in diretta. In coppia con Lorella Cuccarini, il giornalista dimostra di essere un conduttore con i fiocchi, nonostante abbia iniziato la sua carriera sulle collone dei quotidiani romani. Autorevole, spigliato, molto preparato, è stato immediatamente premiato dal pubblico da casa.

Alberto Matano è arrivato infatti a Viale Mazzini nel 2007, quando l’allora direttore del Tg1, Gianni Riotta lo volle con sè. Ha condotto numerosi speciali e quotidianamente, nelle edizioni più importanti, conduceva il notiziario più visto del Paese. Matano, nel frattempo, non ha mai dimenticato un suo grande amore, ovvero la radio.

Dal settembre 2017, infatti, ha uno spazio all’interno del programma Miracolo Italiano condotto da Laura Piazzi e Fabio Canino, su Radio Due. Ma non solo giornalismo: Matano viene subito amato dal pubblico anche per la sua simpatia e bellezza – è stato nominato ufficiosamente tra i più belli giornalisti del Paese – arrivando a sedersi sulla poltrona di giudice in Ballando con le stelle.

Matano e la sua vita privata

Il giornalista è stato spesso accostato a diversi flirt. Ultimo, in ordine di tempo, riguarda Roberta Morise, co-conduttrice de I fatti vostri, insieme a Giancarlo Magalli. In occasione dell’ultima puntata della trasmissione, Matano ha postato alcune stories dietro le quinte che riprendevano la bella conduttrice. L’ex di Carlo Conti e Matano sono già stati sorpresi insieme per le strade di Roma. In un’altra storia – i due sono spesso negli stessi luoghi – Matano saluta Morise inviandole un bacio a distanza. Poco per dire se tra i due c’è qualcosa, ma i fans di mamma Rai sperano.