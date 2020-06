Giulia De Lellis e il nuovo libro: ”La risposta arriva presto, pazientate”

Giulia De Lellis ha in serbo novità per i tantissimi fan che la seguono. L’influencer ha iniziato a farsi conoscere al grande pubblico partecipando come corteggiatrice a Uomini e Donne, programma nel quale è uscita con Andrea Damante. La loro storia è proseguita per diverso tempo, fino all’inaspettata rottura, che sembra essere dipesa dai tradimenti del Damante.

La De Lellis ha anche partecipato al Grande Fratello Vip, reality nel quale si è mostrata a trecentosessanta gradi al pubblico, ribadendo quanto fosse innamorata di Andrea. Poi, la separazione. Giulia De Lellis si è successivamente legata al pilota Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez. Il colpo di scena è arrivato qualche mese fa, quando l’ex gieffina e Damante hanno deciso di riprovarci. La conferma durante la quarantena, periodo che i due hanno passato sotto lo stesso tetto.

Giulia De Lellis intervistata da Vanity Fair

La romana ha scritto un libro, ”Le corna stanno bene con tutto”, che ha raggiunto il record di vendite su Amazon lo scorso anno. Nella ”fatica letteraria” di Giulia De Lellis si susseguono vari episodi della sua vita personale, oltre al racconto della sua storia con Andrea Damante, che si era conclusa nel peggiore dei modi.

Giulia De Lellis non aveva fatto mistero di aver scoperto i tradimenti del fidanzato. Inoltre, aveva raccontato di come Andrea la esortasse a tenersi in forma e a mangiare sano, consigli che per alcuni sono sembrati a dir poco eccessivi. Qualche settimana fa, sul suo profilo Instagram, Giulia aveva condiviso con i suoi fan il desiderio di dimagrire e di sgonfiarsi un po’ dopo il periodo della quarantena, scatenando le polemiche.

Contro di lei anche Valentina Dallari, che ha fatto notare quanto questi comportamenti apparentemente innocui possano essere deleteri e di cattivo esempio per tutte le ragazzine in lotta con il peso e insoddisfatte del proprio aspetto fisico. Di recente, la De Lellis è stata intervistata da Vanity Fair.

In uscita il secondo libro?

Intervistata dal settimanale diretto da Simone Marchetti, Giulia De Lellis ha parlato del suo successo. Il suo segreto? Essere sempre se stessa e non rinnegare niente. In tutto questo tempo, dice Giulia: ”Ho imparato ad ascoltare, sono cresciuta anche se sono la stessa persona di sempre”. Una grande determinazione l’ha sempre accompagnata, anche nei momenti più difficili e bui della sua vita.

Nella sua intervista, Giulia De Lellis ha fatto intendere che potrebbe arrivare un secondo libro: ”Pazientate, la risposta arriverà prima del previsto”, ha detto l’ex gieffina. Intanto, prosegue a gonfie vele la sua storia d’amore con Andrea Damante.