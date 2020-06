“Almeno la barba potevi toglierla”: Barbara D’Urso, il dettaglio che scatena l’ironia del web [FOTO]

La nuova moda del web: FaceApp

Negli ultimi giorni sul web è partita una nuova mania che in poco tempo è diventata virale e che, oltre alle persone comuni ha coinvolto anche i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. Tra questi pure Barbara D’Urso che, nonostante Pomeriggio Cinque è andato in pausa da due settimane continua ad andare in onda la domenica sera con Live Non è la D’Urso.

La professionista napoletana si è lasciata contagiare da FaceApp. La stakanovista di Cologno Monzese di recente ha condiviso uno scatto sul suo seguitissimo account Instagram, che conta 2,7 milioni di follower, utilizzando l’applicazione citata prima. La trasformazione è incredibile al punto che Carmelita sembra irriconoscibile. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è successo.

Barbara D’Urso realizza una foto con FaceApp e diventa uomo

Navigando sui vari social network negli ultimi giorni ci si può trovare davanti a delle foto molto particolari. Tutto questo grazie a FaceApp. Tale applicazione l’ha utilizzata anche Barbara D’Urso che improvvisamente è diventata Carmelito per il popolo del web. La professionista di Canale 5 ha voluto seguire l’ultima moda che sta letteralmente spopolando su Instagram.

Ma sotto la foto in questione sono apparsi dei commenti al vetriolo ed ironico, tra cui: “Almeno la barba potevi fartela”. Il contenuto ha ottenuto una valanga di likes. Questa applicazione permette di modificare delle foto in cui una donna diventa uomo per gioco e viceversa. (Continua dopo la foto)

Barbara D’Urso va in vacanza ma torna a settembre 2020

Nel frattempo Barbara D’Urso si prepara all’ultimo appuntamento stagionale di Live Non è la D’Urso, leader in termini d’ascolti tra i talk in onda la domenica sera sulle varie emittenti televisive italiane. Da lunedì prossimo Lady Cologno andrà ufficialmente in vacanza e potrà stare insieme ai suoi adorati figli che non vede da diversi mesi causa emergenza sanitaria da Covid-19.

Tutti i suoi fan possono dormire sonni tranquilli, nonostante le voci circolate sul web, a settembre la professionista napoletana tornerà a condurre Pomeriggio Cinque, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Mentre il Grande Fratello Nip nel 2021, forse nel mese di marzo. I vertici di Mediaset, dopo la circolazione di notizie infondate, ha fatto dei chiarimenti sul futuro di Carmelita in azienda.