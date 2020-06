Barbara d’Urso rivelazione choc sui social, “Ustione di secondo grado alla mano” (VIDEO)

Incidente per Barbara d’Urso, la conduttrice ha avuto una ustione di secondo grado alla mano e ha voluto raccontarlo ai fan sui social

Barbara D’Urso ha fatto una rivelazione sui social e ha detto ai fan che le è successa una cosa brutta. La conduttrice, che nel video è apparsa tranquilla e sorridente, in realtà è stata protagonista di un incidente. All’inizio i fan non avevano capito, ma quando la D’Urso ha detto che si trattava di una ustione di secondo grado alla mano, si sono allarmati.

La conduttrice ha detto che non avrebbe voluto rivelare quello che è successo, ma tanto domenica tutti avrebbero visto. Infatti, durante la diretta di Live Non è la D’Urso non avrebbe potuto nascondere la fasciatura. Così ha pensato di raccontare la vicenda e di far sapere a tutti coloro che la seguono che ha avuto una ustione di secondo grado.

Barbara d’Urso nonostante la ustione alla mano sarà in diretta

La conduttrice nel video si riprende mentre è in cucina e sta sorseggiando un bicchiere di bianco. Ha anche detto nel video di essere sotto l’effetto di antidolorifici, segno che doveva farle un male pazzesco. E lo ha detto, la D’Urso ha rivelato che è stato un incidente pesante e che domenica sera dovrà andare in onda con la fasciatura.

Potrà coprirla solo con un guanto per farla sembrare meno appariscente, ma tutti la vedranno lo stesso. Infatti, la fasciatura le prende il polso e quasi tutta la mano e quindi impossibile nasconderla. Proprio per questo ha deciso di rivelare apertamente l’accaduto, in modo da non suscitare reazioni domenica sera. La D’Urso ha ribadito che nonostante tutto le cose veramente gravi sono altre e che comunque presto guarirà.

La conduttrice non ha detto come è accaduto l’incidente

Anche se la D’Urso ha rivelato che si è ustionata alla mano tuttavia non ha parlato di come è accaduto l’incidente. Nel video la conduttrice ha raccontato di avere la fasciatura e di aver sofferto un po’ per l’ustione. Ha anche detto che ha preferito dirlo perché domenica i telespettatori avrebbero visto come aveva conciata la mano.

In una foto la D’Urso ha anche mostrato oltre alla mano e le bende le luci di quella che sembra una sala operatoria. Ha subito quindi un’operazione? Non è chiaro cosa è successo, ma sicuramente presto lo rivelerà ai suoi fan che la amano tanto!