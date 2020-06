Diletta Leotta indossa una tuta molto aderente in montagna, arrivano le polemiche “outfit adatto per fare trekking” (FOTO)

In montagna con il fidanzato, Diletta Leotta indossa una tuta aderente, puntualmente arrivano dal web tantissimi complimenti

Non passa inosservata la bellezza e il fascino di Diletta Leotta. La giornalista sexy stavolta ha colpito per un outfit decisamente originale e che le regala un fisico scolpito. Cosa ha indossato la Leotta? Il suo corpo era fasciato con una tuta aderente e color carne, che la avvolgeva in ogni punto, modellandole le curve. Non era una tuta da sera, ma un outifit casual per fare una gita in montagna con il fidanzato Daniele Toretto.

Insieme a loro alcuni amici hanno deciso di vivere questa esperienza e di cimentarsi in una nuova avventura. I fan appena l’hanno vista sono subito impazziti! Sono infatti piovuti un sacco di commenti per il look, molto chic e molto sensuale. Aderentissima, la tuta era composta da un leggins e un top e i fan sono partiti con una pioggia di complimenti. (Continua dopo la foto)

Diletta Leotta accusata di esibizionismo

Tuttavia, anche se sono stati in tanti a dirle parole carine, non sono mancate le reazioni negative da parte degli haters. Questi non hanno perso l’occasione di offendere la Leotta e di criticarla per il suo outfit. Insomma, molto non hanno apprezzato il look che ha indossato per fare trekking e l’hanno aspramente criticata.

Alcuni utenti hanno detto alla Leotta che ha scelto questo tipo di abbigliamento per far parlare di se e mettersi in mostra. Accusata di esibizionismo, Diletta è stata presa per una persona che fa di tutto per avere visibilità. Secondo alcuni utenti per questo ha scelto un costume per andare in montagna.

La giornalista non ha replicato alle accuse

Tante sono state le critiche che sono piovute sulla scelta di Diletta Leotta, alcune anche molto offensive. Per fortuna non sono mancati anche i complimenti dai fan che le vogliono bene e lei infatti sa come conquistarli. Molti sono impazziti non appena l’hanno vista con il look da montagna che ha scelto, super aderente e che metteva in risalto il suo corpo.

Proprio per dimostrarle quanto sia amata dai fan tantissimi sono stati i like che ha raccolto con lo scatto pubblicato. Sono stati circa 800mila i like messi dagli utenti, segno che sono più quelli che la amano che quelli che la odiano. LO scatto è anche servito a smentire il pancino sospetto che preannunciava una gravidanza!