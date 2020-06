Anna Falchi, piange in diretta si commuove anche la conduttrice

L’affascinante Anna Falchi si commuove a ‘La Vita in diretta’ mentre parla della sua relazione con Andrea Ruggieri, anche Lorella Cuccarini si emoziona

Ospite a ‘La vita in Diretta’, la bellissima attrice Anna Falchi ha regalato un momento molto toccante e particolare. L’attrice, intervistata da Lorella Cuccarini, ha parlato della nuova trasmissione che condurrà a breve su Rai 1. Si chiama C’è tempo per… e andrà in onda alle 10 del mattino. Insieme a lei ci sarà anche il conduttore Beppe Convertini.

Durante l’intervista la Falchi ha parlato della sua storia d’amore con Andrea Ruggieri e ha detto che va avanti da ben nove anni. La coppia ancora oggi vive in case separate e per questo a distanza di tanto tempo il loro amore dura ancora. Il racconto dell’attrice sulla relazione con Ruggieri ha rivelato quanto ci tenga al suo amore.

Anna Falchi vive separata dal compagno

Alla domanda della Cuccarini se nel vivere separati ci sia un lato negativo l’attrice si è commossa e ha risposto di sì. Il suo pensiero è andato alla solitudine che prova il fidanzato, e per entrambi durante il lockdown è stata molto dura. I due hanno preso la decisione di stare separati durante il blocco, per essere corretti.

Al telefono Andrea ha detto ad Anna che il virus peggiore è la solitudine, e queste parole hanno fatto emozionare anche Lorella Cuccarini. La Falchi ha anche raccontato come ha trascorso la quarantena con la figlia Alissa, e ha detto che in due è molto diverso. Insieme hanno fatto tante cose belle, hanno fatto yoga, hanno giocato e si sono coccolate.

L’attrice ha trascorso la quarantena con la figlia

La Falchi ha dunque trascorso la quarantena con la figlia, mentre Andrea è rimasto da solo. Durante la puntata de ‘La Vita in diretta del 18 giugno c’è stato un imprevisto inaspettato proprio a inizio puntata. Infatti, il suono del programma Rai è giunto in ritardo con le immagini rispetto a quanto sentito da casa e dallo studio.

Immediatamente la conduttrice è intervenuta e ha avuto paura che qualcosa fosse andato storto. Per fortuna non c’è stato nulla di preoccupante e la Cuccarini ha detto di aver temuto per un attimo il peggio. Alle parole della conduttrice Alberto Matano ha sorriso, anche perché* l’inconveniente è durato pochi secondi. Il programma è infatti proseguito senza intoppi e poi la linea è stata data all’inviata Raffaella Longobardi.