Deianira Marzano, l’influencer posta foto sui suoi ritocchini, ed è il massacro (FOTO)

Massacrata dagli haters, Deianira Marzano ha postato le foto sui social con i ritocchini, tante le critiche per la nota influencer

Seguitissima sui social e influencer di fama, Deianira Marzano è una che punzecchia i vip e non smette mai di criticarli. Lei trova sempre da ridire su ogni cosa e non perde occasione per gettare qualcuno nella bufera. Dal suo profilo Instagram si capisce benissimo che sta dietro ai personaggi famosi per scoprire i loro difetti e quando sbagliano zac, lei è pronta a ferire!

I suoi preferiti, come tutti sanno, sono tronisti e corteggiatrici di Uomini e Donne, ma anche personaggi spesso ospiti di Barbara D’Urso. Sotto la sua lente passano anche le influencer e non trovano scampo se lei ha scoperto qualcosa di inedito. Il suo scopo sui social è quello di mettere in piazza i segreti di tutti coloro che invece cercano di apparire diversi. (Continua dopo la foto)

Deianira Marzano commossa dal risultato dell’intervento

Quando gli altri mentono lei è là pronta ad attaccarli e a sputtanarli sui social, così tutti sanno con chi hanno a che fare. Ma adesso è lei a finire nell’occhio del ciclone, e sapete perché? La nota influencer Deianira è finita sulle pagine delle cronache rosa per i ritocchini a cui non rinuncia per migliorarsi!

Ad eseguire l’intervento estetico è stato Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip. L’intervento è stato effettuato in una diretta di Instagram e nel video si vede Deianira emozionata che piange appena di guarda allo specchio. Nel vedere il risultato dell’intervento fatto da Urtis non resiste e scoppia in lacrime. A coccolarla è proprio il chirurgo, che le fa i complimenti e le dice che è più bella che mai!

L’influencer criticata dagli haters per i ritocchini

Urtis le chiede anche se le piace il lavoro appena terminato. Lei risponde che è davvero molto bello e che è contenta di quanto ha fatto. Deianira è emozionata ma apprezza moltissimo il lavoro di Urtis ed è soddisfatta. Ha anche risposto a qualche utente che sollevato critiche perché lei si è sottoposta al ritocchino.

A coloro che hanno sollevato polemiche per l’intervento la Marzano ha detto di avere solo qualche cerottino e che non c’è alcun filtro sul suo viso. Così ha fatto vedere una lesione piccola che ha sugli zigomi. Nata a Napoli, la Marzano è figlia di una famosa embriologa e vive a Caserta con i marito e i tre figli maschi, Rubens, Tabata e Bernardino.