Paura per Barbara D’urso, incidente domestico per la conduttrice: “Sono sotto antidolorifici”. [VIDEO]

Barbara D’Urso si è provocata un infortunio

Barbara D’Urso si è causato un brutto infortunio tra le mura domestiche. A rendere nota la notizia è stata lei stessa attraverso i suoi seguitissimi canali social. A quanto pare Carmelita si è provocata un’ustione di secondo grado alla mano destra e per tale ragione le è stata applicata una vistosa fasciatura. L’incidente domestico è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ma al momento non è chiara la dinamica dell’imprevisto.

Lei avrebbe voluto mantenere il silenzio ma visto che domenica sera è in diretta con Live Non è la D’Urso il pubblico si sarebbe accorto immediatamente la benda all’arto superiore. Resta il fatto che non è un infortunio lieve ma qualcosa che le sta provocando un forte dolore. Per comunicarlo ai suoi milioni di follower, Lady Cologno ha scelto di realizzare un video.

Il messaggio di Lady Cologno per i follower

Mentre sorseggiava un bicchiere di vino, dalla sua casa di Cologno Monzese Barbara D’Urso ha comunicato ai fan di essersi fatta male. “Non avrei voluto condividere con voi questa cosa, ma l’avreste capita tra due giorni visto che sarò in diretta”, ha detto Carmelita per via dell’ustione di secondo grado riportato alla mano.

La professionista napoletana ha affermato che al momento sta assumendo degli antidolorifici per il forte dolore, in più all’arto desto ha una vistosa fasciatura. I folllower della conduttrice Mediaset si sono immediatamente allertati per lei chiedendole spiegazioni. In molti sospettano che l’incidente domestico sia stato causato da qualcosa di caldo che stava cucinando e che inavvertitamente le sarà scivolato addosso. (Continua dopo il video)

Gli impegni televisivi di Barbara D’Urso

Nel frattempo Barbara D’Urso continua a lavorare per l’ultima puntata stagionale di Live Non è la D’Urso in onda domenica sera. Nelle ultime settimane alcuni siti davano per certo una riduzione di programma nei confronti di Carmelita. Visto le indiscrezioni insistenti e prive di fondamenta, Mediaset ha deciso di bloccare queste voci dando una notizia ufficiale.

Ebbene sì, Lady Cologno dal prossimo settembre sarà di nuovo alla guida di Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live Non è la D’Urso. Inoltre, forse nel mese di marzo 2021 partirà con la 17esima edizione del Grande Fratello Nip che inizialmente era stata data per certa ad Alfonso Signorini.