Piccolo incidente a Io e Te, Pierluigi Diaco esclama: “Mi è caduto…” [FOTO]

Imprevisto a Io e Te: cade il microfono a Pierluigi Diaco

Nel quarto appuntamento settimanale di Io e Te in onda giovedì 18 giugno 2020 è stato ospite Gianmarco Tognazzi. Il noto attore era in collegamento e Pierluigi Diaco si è mostrato molto felice di intervistarlo perché lo considera quasi un amico fraterno. Ricordiamo, infatti, che i due si conoscono da più di 30 anni.

E durante la conversazione, ad un tratto il padrone di casa forse per la forte emozione è stato ‘vittima’ di un piccolo incidente tecnico. In pratica il giornalista si è lasciato andare ad un movimento molto brusco e proprio in quel momento gli è perfino caduto il microfono che aveva posizionato dietro la giacca. Ovviamente nulla di grave e irreparabile visto che è stato lo stesso padrone di casa a sistemarselo. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto subito dopo. (Continua dopo la foto)

Il conduttore lancia un messaggio ai detrattori

Dopo il piccolo imprevisto che ha visto la caduta del microfono di Pierluigi Diaco, lo stesso conduttore di Io e Te ha voluto mandare un messaggio a tutti coloro che lo criticano sui social network, ovvero i cosiddetti leoni da tastiera. Parlando con il suo amico Gianmarco Tognazzi che non era presente in studio, il conduttore del format pomeridiano di Rai Uno ha detto: “Il sentimento dell’amicizia tu lo porti indosso come l’abito di sartoria”.

Conoscendo i suoi haters, il professionista ha voluto anticipare tutti coloro che lo accusano di concedersi spesso delle sviolinate, ha affermato anche: “Qualcuno dirà sicuramente: “Il solito Diaco, che prete, patetica”.

Settimana particolarmente pesante per Pierluigi Diaco

Nelle ultime puntata di Io e Te, Pierluigi Diaco è apparso particolarmente nervoso. Un atteggiamento che non è piaciuto per niente al pubblico di Rai Uno. Dopo il battibecco con Vittorio Sgarbi che si è avvicinato fisicamente a lui, il giornalista ha rimproverato ben due volte una sua ospite.

Una donna che era in studio col suo secondo marito ha corretto il padrone di casa che non ha per niente gradito la ripresa. Infatti quest’ultimo le ha proposto di prendere lei le redini della conduzione Non contento, subito dopo l’ha censurata su un argomento molto delicato.