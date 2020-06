Uomini e Donne, Enzo Capo parla di Pamela Barretta: ‘Sogno infranto, non la voglio più nella mia vita’

Enzo Capo ha rilasciato un’intervista in cui è stato molto duro nei confronti di Pamela Barretta, sua ex fidanzata conosciuta a Uomini e Donne. Ecco le sue dichiarazioni

Uomini e Donne: Enzo Capo non vuole più saperne di Pamela Barretta

Pamela Barretta ed Enzo Capo si sono conosciuti a Uomini e Donne l’anno scorso. La loro frequentazione è andata avanti per qualche settimana fino a quando una reazione di gelosia di Enzo l’ha portato a dire che considera Pamela la sua donna. Dopo dubbi, domande e reazioni anche forti Pamela ha preso la decisione di lasciare lo studio insieme a lui.

La coppia ha mostrato sui social una certa affinità andando contro tutti quelli che li avevano criticati o che non li vedevano bene insieme. Tuttavia, nel periodo del lockdown tra loro è scoppiata la crisi e poi ne hanno parlato nello studio davanti a Maria De Filippi.

Se Pamela voleva ricucire il rapporto perchè ancora innamorata, Enzo ha voluto chiudere definitivamente con una certa freddezza. L’ex cavaliere del trono over ha voluto anche fare alcune precisazioni sul magazine di Uomini e Donne.

Enzo Capo: ‘Pamela è il mio sogno infranto, non la voglio più nella mia vita’

Enzo ha raccontato cose di Pamela molto imbarazzanti, tanto che la dama gli ha mandato una diffida tramite il suo avvocato. Lui ha provato a risolvere la cosa civilmente e metterci una pietra sopra ma tra i due è rimasta molta tensione. Nell’intervista ha raccontato di aver idealizzato molto Pamela.

Gli manca la Pamela bella, dolce, educata che ha conosciuto l’anno scorso, ma quella che si è rivelata negli ultimi mesi non gli piace proprio. Immaginava con lei una famiglia e questo sogno si è infranto. Lui non ha più risposto ai suoi messaggi e ci teneva a precisare che non ha mai parlato di famiglia a distanza, come ha detto Pamela in trasmissione, ma cercava solamente una soluzione avendo lavori in città molto distanti tra loro.

In ogni caso, Enzo è apparso molto duro e distaccato nei confronti della sua ex compagna e ha detto di non provare più nulla per lei. Non solo, ma a chi gli ha chiesto se la vorrebbe comunque nella sua vita in futuro lui ha risposto con un “adesso non più“. Che cosa ne pensate di queste parole?