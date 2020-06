Schiaffo a Loredana Lecciso, l’accusa: “Adeguati come tutti gli italiani…” [FOTO]

Loredana Lecciso nel mirino degli haters

Negli ultimi giorni Loredana Lecciso è finita al centro dell’attenzione per le presunte scaramucce con Romina Power. Stando a persone vicine alla famiglia, l’ex soubrette salentina non avrebbe permesso alla cantante statunitense di partecipare alla festa organizzata ad Al Bano in occasione del suo 77esimo compleanno. Iniziativa che ha fatto arrabbiare moltissimo i fan della storica coppia.

Sappiamo bene che l’imprenditrice pugliese, ma anche la figlia Jasmine Carrisi sono facile preda dei leoni da tastiera che non perdono tempo a criticarli. Un esempio lampante lo si è avuto nelle ultime ore, ovvero quando la donna ha condiviso un selfie in primo piano su Instagram. I detrattori si sono dati dubito da fare offendendola gratuitamente sul suo aspetto fisico e non solo. La reazione della diretta interessata ha spiazzato tutti, in poche parole si è limitata a mettere degli smile alle critiche.

Le critiche per la foto scattata a Cellino San Marco

Nelle ultime ore Loredana Lecciso è tornata attiva sui social postando una foto su Instagram dove si mostra in primo piano. Fin qui nulla di strano se non fosse per il luogo dove è stato scattato il selfie: la tenuta di Cellino San Marco. A quel punto a molti utenti è venuta in mente l’ultima dichiarazione di Al Bano il quale si lamentava della sua pensione da 1470 euro e del fatto che le sue attività sono ferme a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Da qui la rabbia di molti internauti che si sono scagliati contro la madre di Jasmine e Bido Carrisi in questo modo: “Ma come farai con Albano che prende solo 1470 euro di pensione al mese. Ti dovrai adeguare come fanno tutti gli italiani. Mah”. (Continua dopo il post)

Loredana Lecciso difesa dai suoi follower

Oltre alle feroci critiche, Loredana Lecciso ha ricevuto anche tantissimi complimenti da parte dei veri follower. Quest’ultimi, infatti, hanno consigliato la compagna del Maestro di Cellino San Marco di non dare retta a nessuno e proseguire per la sua strada.

“Sbattitene i c**** cosa scrivono i perdenti è i falliti, chi ha i soldi che se li gode, chi non li ha fatti muioa d’invidia”, ha scritto un utente su Instagram. Resta il fatto che il contenuto condiviso dall’ex soubrette salentina ha ricevuto migliaia di likes e reazioni.