Gemma e Nicola di nuovo insieme, lui pubblica un video che crea scalpore: “Si fa pagare la cena da lei” (FOTO)

In queste ore, Nicola Vivarelli ha pubblicato delle clip su Instagram in cui appare di nuovo insieme a Gemma Galgani. I due sembrerebbero essere in giro per Roma, intenti a concedersi qualche momento regalandosi la reciproca compagnia.

L’utilizzo del condizionale, però, sorge spontaneo dal momento che Sirius si è comportato in modo un po’ strano nelle clip. Nelle inquadrature, infatti, il giovane ha preferito non inquadrare mai in volto la sua accompagnatrice, come mai? Sul web è scoppiata la polemica.

Le clip sospette di Nicola e Gemma insieme

Contrariamente a quanto molti si potessero aspettare, la conoscenza tra Nicola e Gemma sta proseguendo, sta di fatto che i due, al momento, sembrerebbero essere insieme a Roma. Vivarelli, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato alcuni contenuti che lasciano intendere proprio questo. Nello specifico, il giovane ha mostrato dapprima una succulenta cena consumata in un ristorante. Successivamente, poi, ha mostrato delle clip in cui è in giro per Roma e fa alla sua accompagnatrice delle domande.

La donna in questione gli risponde e dalla voce sembra proprio si tratti della Galgani. Nicola, però, ha accuratamente fatto in modo di non inquadrare mai la protagonista all’interno delle sue clip. Numerosi utenti del web, quindi, non hanno potuto fare a meno di domandarsi il perché. (Continua dopo la foto)

Le accuse contro Sirius

La più perentoria è stata Deianira Marzano. L’influencer ha accusato la coppia di voler marciare sulla loro conoscenza creando un po’ di pathos e mistero. Tra le varie accuse, però, ne sono spuntate alcune anche parecchio gravi. In particolar modo, infatti, Nicola è stato accusato di continuare ad uscire insieme a Gemma solo per poter scroccare delle cene pagate da lei. Il suo obiettivo, quindi, sarebbe quello di farsi mantenere dalla dama bianca per il momento.

Con il passare del tempo, poi, una volta raggiunto un certo livello di notorietà, il giovane la lascerebbe per potersi godere i frutti del suo successo. Naturalmente si tratta solo di accuse e insinuazioni che, almeno per adesso, non sono supportate da alcuna prova. Altri rumor, inoltre, riguardano l’ipotetica partecipazione dei due a Temptation Island VIP. Il fatto che entrambi siano a Roma fa pensare che siano in fase di trattativa con la redazione del programma per potervi prendere parte. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti per saperne di più.