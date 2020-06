Roberta Morise via da I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli ha pronta la sostituta: il rumor

Roberta Morise tagliata fuori da I Fatti Vostri

L’edizione 2019/2020 de I Fatti Vostri si è conclusa da una settimana ma già la produzione lavora per la prossima stagione. Aria di cambiamenti nel programma mattutino di Rai Due condotto da Giancarlo Magalli. Infatti, dopo due anni pare che la co-conduttrice Roberta Morise è stata fatta fuori per dare spazio ad una nuova soubrette.

Stando a quanto riporta il portale Tv Blog, l’ex fidanzata di Carlo Conti potrebbe essere sostituita da Samanta Togni, ex ballerina di Ballando con le Stelle. La donna sarebbe molto apprezzata dal direttore della seconda rete Rai, Ludovico Di Meo. Quindi sarà lei ad affiancare Magalli nell’edizione che prenderà il via il prossimo settembre? Al momento sono solo delle indiscrezioni, quindi avremo conferma o smentite appena verranno presentati i palinsesti.

Samanta Togni candidata numero uno

E se alcune trasmissioni sono state cancellate dal palinsesto della Rai, una su tutte La prova del cuoco di Elisa Isoardi, ancora una volta I Fatti Vostro tornerà il prossimo settembre sulla seconda rete e guidata da Giancarlo Magalli. Il direttore Di Meo vorrebbe portare una ventata di freschezza alla rete, quindi ha deciso di modificare la squadra dello storico programma mattutino ideato da Michele Guardì.

Inizialmente il sito internet Tv Blog aveva fatto altri nomi oltre a Samanta Togni. Il primo era quello di Stefania Orlando, ipotesi che la stessa ha smentito con un post su Twitter. Ma anche quelli di Veronica Maya e Elisa Silvestrin. Ma la favorita numero uno sembra essere l’ex partecipante di Ballando con le Stelle.

Aria di cambiamenti in Rai

Ma i cambiamenti a I Fatti Vostri non sono terminati qui. Infatti, oltre all’addio di Roberto Morise ce ne sarebbe un altro molto clamoroso. A quanto pare dal prossimo settembre i telespettatori di Rai Due non vedranno più l’orchestra di Demo Morselli, forse sostituito dall’orchestra Palatresi e la voce di Graziano Galatone.

Grandi cambiamenti all’interno della tv di Stato, ad esempio nel pomeriggio di Rai Uno dopo l’addio di Caterina Balivo e il suo Vieni da me, sarà la professionista Serena Bertone a prendere il suo posto con un nuovo programma. Per non parlare della chiusura de La prova del cuoco della Isoardi sostituita da La casa nel bosco di Antonella Clerici.