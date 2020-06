Uomini e Donne: Cristina Incorvaia a ruota libera su Giovanna e Sammy, Pamela ed Enzo

L’ex dama del trono over ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della nuova coppia appena uscita dal programma e di quella formata dalla sua amica Pamela con Enzo

Uomini e Donne: Cristina Incorvaia a ruota libera

Cristina Incorvaia ha partecipato al trono over di Uomini e Donne e dopo alcune frequentazioni andate male ha iniziato una relazione con David Scarantino. Insieme hanno anche affrontato il viaggio nei sentimenti a Temptation Island e nel programma lei ha conosciuto Sammy Hassan. Il rapporto che si è creato tra di loro ha convinto David a uscire in anticipo.

Dopo le suppliche dell’ex cavaliere e la convinzione di dargli una seconda possibilità da parte di Cristina la coppia ha provato ad uscire insieme, ma dopo pochi giorni si sono lasciati.

Le incomprensioni erano irrisolvibili e ognuno è andato per la sua strada. Cristina ha mantenuto un rapporto d’amicizia con Sammy e ne ha commentato il percorso a Uomini e Donne con Giovanna Abate. Recentemente ne ha riparlato e ha anche dato la sua opinione sulla relazione finita male tra la sua amica Pamela Barretta e Enzo Capo. Ecco qui di seguito nell’articolo le dichiarazioni dell’ex dama del trono over.

L’opinione su Sammy e Giovanna e su Pamela ed Enzo

Cristina ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio in cui è tornata a parlare dell’esperienza come corteggiatore di Sammy. A lui la lega un rapporto d’amicizia sincero e qualche settimana fa aveva attaccato pesantemente Giovanna. Ha ribadito che ha visto degli atteggiamenti negativi da parte della tronista, ma allo stesso tempo si rivede in lei in molte cose.

La dama è convinta che Giovanna sia molto presa da Sammy, è felice per loro, li vede uniti e forti tanto che potrebbero tranquillamente superare un percorso come quello a Temptation Island. Cristina, tuttavia, è anche molto amica di Pamela Barretta con la quale sta trascorrendo qualche giorno di vacanza.

Ebbene, ha confessato che l’amica sta ancora soffrendo molto per la fine della storia con Enzo Capo alla quale credeva molto. Lei è stata spesso coinvolta in situazioni della coppia e ha avuto soltanto parole negative per Enzo: lo considera una persona negativa, non adatta a Pamela e “un bluff”. Che cosa ne pensate delle dichiarazioni di Cristina Incorvaia?