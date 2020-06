Stefano De Martino avrebbe realmente tradito Belen, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi ha le sue fonti

Stefano De Martino continua a non parlare, ma qualcuno lo fa al suo posto e lo spiffera a Roberto Alessi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez proseguono il periodo di distacco l’uno dall’altra; la crisi quindi non sembra essere stata arginata. Anzi ogni giorno che passa spuntano dei nuovi dettagli che fanno pensare stavolta sia davvero la volta definitiva. La crisi in realtà è un secondo, reale addio. Sin da subito si è parlato di tradimenti, anche se Belen, che è stata tra l’altro l’unica tra i due a dire qualcosa circa il brutto periodo che stanno attraversando, non ha mai fatto riferimento a tradimenti.

Stefano ha scelto di non parlare. I fan però hanno subito attaccato il ballerino napoletano chiedendogli perché avesse deciso di tradirla, rovinando consapevolmente la loro relazione per la seconda volta, la volta definitiva.E mentre loro non parlano, lo fa Roberto Alessi, che conosce tutti i pettegolezzi e che conferma un tradimento del ragazzo nei confronti di Belen.

Stefano De Martino avrebbe sempre tradito Belen nell’arco di quest’anno

Stefano De Martino sembrerebbe essere un traditore seriale, secondo quanto è stato rivelato da Roberto Alessi, il ragazzo non avrebbe mai smesso di tradire Belen nell’arco dell’ultimo anno. Sono ritornati insieme facendosi vedere e mostrandosi innamorati più che mai, ma qualcosa in realtà è diversa da quello che sembra.

Ciò che non convince Alessi, che non gli permette di esser sicuro di lanciare lo scoop, è che non gli sono mai arrivate delle foto, nemmeno di un solo tradimento di Stefano. Il che è strano perché se si è abituati a tradire, prima o poi un errore si commette, prima o poi la prova di un tradimento arriva. Cosa che nel loro caso non è successa.

Una donna famosa si sarebbe innamorata di Stefano

Un’altra news parla di una donna che si sarebbe innamorata di Stefano. Tutto sarebbe partito come un semplice rapporto occasionale, poi però ci sarebbero state delle conseguenze, si sarebbero rivisti altre volte finché lei non ha perso la testa per lui seriamente. Il nome non è venuto fuori.

Quello che è certo è che Belen sin dal primo video pubblicato su Instagram sta cercando in tutti i modi di rialzarsi, parlando di tanta sofferenza. Mentre Stefano che appare essere abbastanza tranquillo ha anche lasciato dei like sotto le foto della donna su Instagram. Ha poi parlato di una crisi legata al fatto che i genitori di Belen sono troppo invadenti, troppo presenti nella loro vita privata. Potrebbe anche essere una scusa. Poi ecco la foto di Belen sul set fotografico che si fa a vedere con delle corna che potrebbero essere tanto ironiche quanto il segno che qualcosa è successo davvero.