Cristina Marino, il web l’accusa di essere troppo magra e di fare troppo sport, la reazione della donna è eccessiva

Cristina Marino, poche settimane dal parto il tutto per tutto per tornare come prima

Cristina Marino la compagna di Luca Argentero ha dato alla luce la sua prima bambina proprio poche settimane fa ed è subito apparsa su Instagram vogliosa di ritornare in forma più in fretta possibile. Ha pubblicato un video in cui si vede lei mentre si allena seguita da tantissime critiche che arrivano dal web.

Le critiche sono scaturite dal fatto che la donna ha mostrato il suo brunch poco ricco. Così chiunque le ha scritto di mangiare troppo poco e di allenarsi troppo ma soprattutto troppo in fretta. Un atteggiamento che molte mamme hanno reputato assolutamente sbagliato.

Poi ovviamente sono seguite altre critiche legate al fatto che per essere tornata subito in splendida forma, mangiando ciò che vuole e nelle quantità che lei vuole, con altissima probabilità, ha scelto di non allattare. La donna ha subito replicato duramente cercando di porre fine alle critiche e affermando che si tratta della sua vita, che è libera di fare ciò che vuole.

Di conseguenza se si sente di allenarsi anche dopo aver affrontato un parto da poche settimane lo fa, non deve dare spiegazioni a nessuno, soprattutto per quanto riguarda l’alimentazione. Poi è subito pronta anche a sfatare un mito, non è vero che chi allatta deve mangiare molto. Si può mangiare come sempre e allo stesso tempo allattare.

Cristina Marino tanto infastidita il duro sfogo per cercare di planare le critiche

Cristina Marino si è subito mostrata tanto arrabbiata di fronte alle critiche arrivate e dai social. Ha mostrato le unghie senza alcun dubbio o timore e ha detto che ognuno è libero di fare ciò che vuole, non bisogna sempre dire la propria, soprattutto senza conoscere la vita altrui.

Poi ha svelato la verità, quello che ha condiviso è un video vecchio, quindi non è tornata ad allenarsi, anche perché al momento non se la sente, però ciò che le dà non poco fastidio è sapere che qualora lei avesse deciso di ripartire proprio da dove aveva lasciato prima della gravidanza, tutti sarebbero stati pronti a dire la propria, senza avere alcun diritto di farlo.

Bisogna rispettare i limiti, non esagerare

Attraverso le dure parole, la compagna di Luca Argentero ha quindi cercato di far capire ai suoi follower, che magari con gli altri possono riuscire ad ottenere qualcosa, nei suoi confronti però possono fare ciò che vogliono, lei sarà sempre l’unica persona a scegliere e a decidere per se stessa. Non nasconde che vedere quel video motivazionale le ha fatto ritornare voglia di ricominciare ad allenarsi e non esclude che lo farà prima possibile.

Poi ha chiesto a tutti di mantenere le distanze, di non dimenticare che essere personaggi conosciuti non vuol dire doversi sottoporre a critiche e giudizi di qualunque genere. Anche lei ha diritto di fare ciò che le pare senza dover dare spiegazioni di alcun tipo. Poi sono arrivate anche le critiche per la reazione esagerata che secondo molti la donna ha avuto.