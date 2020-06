Oroscopo 20 giugno 2020: nuove opportunità per gli Ariete, Capricorno un po’ tesi

L’Oroscopo del 20 giugno esorta i nati sotto il segno dell’Ariete a non lasciarsi scappare le opportunità che si mostreranno sul loro cammino. I Capricorno, invece, saranno un po’ tesi, mentre i Pesci devono essere pazienti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ottima giornata per fare nuove conoscenze e cimentarvi in nuove opportunità lavorative. Questo sabato sarete pieni di energia e di spirito d’iniziativa. Approfittate oggi per risolvere tutte le questioni in sospeso, perché domani potreste rimanere vittima di un po’ di stanchezza e qualche piccolo malessere.

Toro. Miglioramenti in amore e nel lavoro. Nei giorni passati avete affrontato qualche piccolo inconveniente, ma d’ora in avanti ci sarà una fase di ripresa e rinascita. Specie verso la fine del mese potrebbero arrivare delle interessanti novità dal punto di vista lavorativo. Non arrendetevi e continuate ad inseguire i vostri sogni.

Gemelli. La Luna, che continua a rimanere ne vostro segno, renderà i rapporti interpersonali alquanto positivi. L’Oroscopo del 20 giugno evidenzia un po’ di tensioni in più sul lavoro. Presto potreste essere costretti a prendere delle decisioni importanti. Badate alle finanze e non fate spese non necessarie.

Cancro. In questi giorni avete avuto un po’ di tensioni in amore. Il fine settimana, però, si prospetta alquanto positivo sotto questo punto di vista. Ci sarà maggiore serenità e tranquillità, sta di fatto che riuscirete a parlare con maggiore calma. Sul lavoro ci sono grandi novità in arrivo.

Leone. Per i single ci sono buone novità in arrivo. Le coppie, invece, dovrebbero fare chiarezza e capire se accanto hanno la persona giusta. Nel lavoro, invece, è possibile che dobbiate fare una scelta. Possibile cambio di ufficio o di mansioni in arrivo. Non abbassate la guardia, specie con i colleghi.

Vergine. In questo periodo l’amore potrebbe aver risentito a causa della questioni lavorative. Molte volte siete stati completamente assorbiti dalla vostra professione, al punto da trascurare il partner. Se fino a questo momento la persona che avete accanto è stata tranquilla, adesso potrebbe cominciare a sentirsi un po’ insofferente,

Previsioni 20 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. La giornata odierna potrebbe essere caratterizzata da un senso di insofferenza. Molti di voi potrebbero essere costretti a fare una scelta o ad allontanare una persona dalla propria vita. Per contro, però, sono favoriti i rapporti di amicizia, che spesso avete trascurato, specie nell’ultimo periodo.

Scorpione. La tensione che ha accompagnato i giorni passati sta per abbandonarvi. Spesso vi siete sentiti vulnerabili e facilmente inclini a cambiare umore. A partire da oggi 20 giugno, però, l’Oroscopo vi annuncia un netto miglioramento. Acquisterete una maggiore stabilità mentale. Anche nel lavoro ci sono interessanti risvolti.

Sagittario. Questi saranno giorni molto importanti per i nati sotto questo segno. Siete un po’ tesi e agitati per qualcosa che accadrà nella prossima settimana. Siete tra i segni più istintivi, tuttavia, un attimo prima di buttarvi venite assaliti da numerosi sensi di colpa. In amore bisogna essere cauti.

Capricorno. Giornata un po’ tesa, ma l’amore vi aiuterà a guardare con occhi diversi le piccole difficoltà. A partire da lunedì ci sarà un netto miglioramento ma, fino a quel momento, fareste bene a non tirare troppo la corda. Al lavoro stanno succedendo cose inaspettate, cercate di mantenere la calma.

Acquario. Cercate di pensare maggiormente a voi stessi e al vostro bene. Troppe volte vi lasciate condizionare dal giudizio delle altre persone non badando a ciò che sentite dal profondo del vostro cuore. Se siete single approfittate del momento per fare nuove conoscenze e cimentarvi in nuove relazioni.

Pesci. Ultimo giorno caratterizzato dal nervosismo e dalla tensione. A partire da domenica, infatti, ci sarà un netto miglioramento, ma per il momento è opportuno mantenere la calma e porsi in una posizione defilata rispetto alle eventuali discussioni a cui assisterete. A lavoro siate pazienti e calmi.