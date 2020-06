Giulio Raselli confessa cosa non gli piace di Giulia: lei si arrabbia e gli lancia cose addosso (FOTO)

Un po’ di ore fa, Giulio Raselli ha dedicato un po’ di tempo ai suoi fan ed ha risposto a delle domande sulla sua vita e anche su Giulia. Nello specifico, alcune persone gli hanno chiesto di dire quale sia il lato caratteriale migliore della D’Urso e poi di rivelare anche cosa cambierebbe di lei.

Le risposte date dal giovane, però, non sono state molto gradite dalla ragazza che, infatti, ha reagito in modo parecchio estremo lanciandogli cose addosso. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha dovuto schivare i colpi nelle IG Stories in questione.

I pregi e i difetti di Giulia secondo Giulio

La storia d’amore tra Giulio Raselli e Giulia D’Urso procede a gonfie vele. I due sono andati a convivere poco dopo la scelta e, da quel momento in poi, non si sono più separati. Ad ogni modo, trascorrere tutto questo tempo insieme ha portato i due giovani a scoprire anche i difetti reciproci. In queste ore, infatti, i fan hanno chiesto a Raselli di dire quale sia la parte migliore e quella peggiore del carattere della D’Urso.

Per quanto riguarda il primo aspetto, Giulio è rimasto per un po' in silenzio, dicendo di non riuscire a ricordare quali siano i suoi pregi. A quel punto, allora, la ragazza si è arrabbiata ed ha cominciato a tirargli addosso le ciabatte. Raselli, allora, ha cominciato a schivare i colpi e poi si è deciso ad elencare i lati positivi della sua fidanzata. Il primo è che è molto dolce e premurosa nei suoi confronti, nonostante i piccoli screzi quotidiani.

Cosa la D’Urso ama di Raselli

Per quanto riguarda i difetti di Giulia, invece, Giulio Raselli ha detto che, forse, è un po’ troppo istintiva. Questo tratto caratteriale li accomuna entrambi, pertanto, spesso incappano in discussioni anche abbastanza pesanti. A parte questi piccoli screzi, però, il loro amore sembra davvero molto solido. Quando sono stati costretti a stare lontani per alcuni giorni, ad esempio, hanno patito molto la mancanza.

Entrambi, infatti, non hanno fatto altro che mandarsi messaggi romantici e dirsi quanto stiano male lontani l’uno dall’altra. Ad ogni modo, Se Giulio è stato ironicamente titubante sul mettere in luce i pregi della sua donna, lei è stata molto decisa. Alla stessa domanda, infatti, ha risposto di amare il fatto che il suo compagno sia in grado di farla ridere di continuo.