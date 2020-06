Paura per Nina Moric: “Terribile quello che deve affrontare Carlos” (FOTO)

Poche ore fa, Nina Moric ha pubblicato un post su Instagram che ha messo molta paura ai suoi fan. La donna ha postato una sua immagine in primo piano e al di sotto ha annesso una didascalia legata all’importanza di rimanere il silenzio in certi casi.

Subito dopo la pubblicazione di questo contenuto, molte persone hanno commentato alludendo al fatto che il piccolo Carlos oggi debba affrontare una cosa orribile. Pertanto, molti follower hanno mostrato alla donna tutta la loro vicinanza.

Giorno importante per Nina Moris

Erano giorni che la modella croata stava pubblicando Insatgram Stories legate a ciò che sarebbe accaduto nel giorno venerdì 19 giugno. In un primo momento si era ipotizzato che si trattasse del processo contro Luigi Favoloso. Quest’ultimo, però, proprio ieri aveva clamorosamente smentito questa versione dei fatti dicendo che non ci fosse nessun evento giuridico da svolgersi. Sta di fatto che il protagonista è andato via da Milano in compagnia della sua attuale compagna Elena Morali.

Nina Moric, però, ieri a tarda notte ha messo paura ai fan pubblicando un post alquanto criptico. La donna ha detto che, in certi casi, la miglior risposta sia l’indifferenza, per tale motivo, non ha commentato le ultime dichiarazioni del suo ex. Ad ogni modo, i fan ne hanno approfittato per rincuorarla e darle l’in bocca al lupo per ciò che oggi dovrà affrontare Carlos. (Continua dopo le foto)

Nina Moric su Instagram Lo sfogo su Carlos

Paura per Carlos, cosa dovrà affrontare?

Al di sotto di tutti questi commenti, la Moric ha risposto ringraziando le persone per il loro affetto e dando qualche spiegazione in più. Nel dettaglio, la modella ha detto che non augura a nessuna madre di apprendere dalla bocca del proprio figlio ciò che ha appreso lei. Nessun ragazzino di 12 anni dovrebbe subire quanto ha subito Carlos e, soprattutto, nessuno dovrebbe rimanere in silenzio per paura per 5 anni.

Ad ogni modo, le risposte di Nina Moric hanno contribuito solamente a fomentare la paura e la preoccupazione dei fan. Sta di fatto che in molti hanno esortato la protagonista a spiegare cosa sia successo a suo figlio. Per il momento,m però, la donna non ha voluto dare ulteriori spiegazioni, pertanto, non ci resta che attendere le prossime ore per capire cosa sia accaduto. Nel frattempo, Luigi si sta godendo allegramente la vacanza insieme alla sua nuova fiamma.