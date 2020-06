Tiberio Timperi spiazza: “L’unica sostanza stupefacente che io abbia assunto”. Poi la battuta su Barbara D’Urso

Tiberio Timperi e la battuta pungente a Barbara D’Urso

Nell’ultima puntata settimanale di Italia Sì, giorno per giorno il padrone di casa Marco Liorni ha chiesto alla regia di mandare in onda una clip inviata da Tiberio Timperi. Il conduttore di UnoMattina in Famiglia ha parlato un po’ di sé e di quello che fa fuori dal lavoro. Uno dei momenti più attesi e belli della giornata è quando deve assaporare un bel caffè, rigorosamente alla napoletana.

E a proposito di pausa caffè, il collega di Monica Setta è tornato a menzionare Barbara D’Urso. Dopo aver detto settimane fa di averla scoperta lui, il conduttore romano dopo aver preparato la moka ha fatto una battuta pungente e sarcastica sulla collega partenopea: “Ce la prendiamo una tazza di caffè? Che fa un po’ conduttrice televisiva dell’altra parte”.

Il conduttore Rai dipendente dal caffè

Continua la programmazione di UnoMattina in Famiglia dove Tiberio Timperi è affiancato dalla collega Monica Setta. Dopo le polemiche legate a Mara Venier, il professionista romano ha realizzato un filmato per l’amico Marco Liorni e poi trasmesso a Italia Sì, giorno per giorno. Nella clip Tiberio parla molto dei suoi hobby e di quello che ha fatto durante il periodo di lockdown da Covid-19.

In pratica si è dedicato ai fumetti, le parole crociate, i libri, la cucina, il buon cibo, il modellismo. “L’unica sostanza stupefacente che io abbia assunto in vita mia è questa: il caffè”, ha rivelato l’artista Rai affermando che non ne può fare a meno soprattutto il fine settimana perché deve alzarsi molto presto.

Tiberio Timperi ironizza sui gioielli preziosi che tiene in casa

Nella clip inviata a Italia Sì, giorno per giorno, parlando del caffè Tiberio Timperi ha detto anche: “Il caffè deve scendere, non deve essere spinto”. Inoltre ha mostrato al pubblico di Rai Uno una particolare moka napoletana. Inoltre, il conduttore di UnoMattina in Famiglia ha fatto vedere i suoi gioielli preziosi ironizzando sul furto che recentemente ha subito Diletta Leotta.

Ovviamente il professionista ha ironizzando mostrando i magneti che sono attaccati sul suo frigorifero. Tra questi uno che riporta la seguente scritta: “Non mi sposo perché non mi piace avere della gente estranea in casa”. A quel punto Timperi ha concluso così il suo intervento: “Se l’avessi saputo prima…“.