Enzo Capo finisce su un sito d’incontri, il cavaliere lancia un appello: “Per favore segnalatelo” (FOTO)

Anche se Uomini e Donne è volto al termine, i vari protagonisti del talk show continuano a far parlare molto di sé. Tra questi c’è, sicuramente, Enzo Capo, che poco fa ha annunciato di essere finito su un sito d’incontri.

Il cavaliere ha replicato ad alcune accuse ricevute di recente e poi ha fatto un appello ai fan chiedendo il loro aiuto. Andiamo a vedere quello che è successo e le sue ultime dichiarazioni.

Le immagini di Enzo Capo su un sito d’incontri

Enzo Capo è stato protagonista di un increscioso avvenimento, dato che la sua foto è finita su di un sito d’incontri. Il giovane ha fatto sapere che qualcuno si è servito della sua immagine per adescare delle donne su un sito fatto a posta per dare luogo a conoscenze virtuali e conseguenti incontri dal vivo. Onde evitare che possano nascere spiacevoli equivoci, quindi, Capo ha esortato tutte le persone che lo seguono a segnalare quanto prima questo profilo in modo che venga chiuso.

Poco prima di questo avvenimento, però, Enzo si è trovato al centro di altre polemiche. La relazione con Pamela Barretta è, ormai, volta al termine, ma gli strascichi che si stanno propagando sono davvero numerosi. Nel corso di una recente intervista, il napoletano ha ribadito di non provare più nulla per la sua ex, in quanto l’ha erroneamente idealizzata come la donna perfetta. (Continua dopo la foto)

Lo sfogo dell’ex di Pamela

Ad oggi, però, prova solo un profondo senso di delusione. In difesa della giovane, però, pare sia intervenuta la sua amica Cristina Incorvaia. Quest’ultima ha accusato Enzo di non essere l’uomo che dice. Dietro l’apparenza, dunque, ci sarebbe una personalità ben diversa e molto più oscura. Allo scopo di rispondere a queste critiche e a molte altre, Enzo Capo ha deciso di pubblicare delle Instagram Stories.

In tali clip, l’ex di Pamela ha esortato tutte le persone che lo seguono a diffidare da ciò che viene detto in giro perché, in fondo, lui è un bravo ragazzo. In alcuni momenti, forse, è un po’ fuori di testa, ma resta pur sempre un bravo ragazzo. Per sdrammatizzare un po’ la questione, il giovane ha annesso un simpatico Tik Tok in cui canta proprio il singolo di Random intitolato: “Sono un bravo ragazzo, un po’ fuori di testa”.