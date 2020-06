Marco Liorni, ex gieffina sgancia una bomba su Marco Liorni: “L’ho baciato dopo essergli saltata addosso”

Ex gieffina confessa di aver baciato Marco Liorni

Nel quinto appuntamento settimanale di Italia Sì, giorno per giorno un ospite ha messo in imbarazzo il padrone di casa Marco Liorni. In pratica un’ex concorrente del Grande Fratello Nip ha sganciato una vera e propria bomba sul conduttore Rai. Stiamo parlando di Mary Segneri che, ospite nello studio romano per parlare di un problema molto delicato, ha poi svelato qualcosa di inedito sul professionista.

In poche parole ha ammesso di averlo baciato quando Liorni accompagnava gli inquilini sino alla famosa porta rossa della casa di Cinecittà e li accoglieva appena uscivano. “Un tizio molto bello, il primo uomo che ho visto quando sono uscita dalla porta rossa e posso dire di aver baciato Marco Liorni: gli sono saltata addosso con grande felicità”, ha rivelato l’ex gieffina che da tempo mancava dal piccolo schermo.

Mary Segneri e la sua esperienza al GF 5

Dopo anni, nella puntata di Italia Sì, giorno per giorno in onda venerdì 19 giugno 2020, Marco Liorni ha fatto un tuffo nel passato. Infatti, grazie alla presenza in studio di Mary Segneri è tornato a parlare della sua esperienza al Grande Fratello. La donna ha partecipato alla quinta edizione e nella trasmissione Rai ha ricordato la sua esperienza nel reality show e i momento passati insieme dopo la sua eliminazione.

Dunque aver confessato di aver baciato Liorni, l’ex gieffina ha raccontato al pubblico mattutino di Rai Uno altri piccanti retroscena: “Io ricordo che prima di entrare nella casa ti veniva a trovare qualcuno in hotel ed era una persona del GF, a me è venuto Marco Liorni. Siamo stati in camera insieme, a parlare”.

Mary Segneri parla del suo drastico calo di peso

L’ex concorrente del Grande Fratello 5 Mary Segneri è stata ospite nella puntata del venerdì di Italia Sì, giorno per giorno. La ragazza era in studio per parlare del suo grande cambiamento. La ragazza in questi anni ha avuto un drastico calo di peso passando dall’obesità ad un peso normale.

In molti la ricordano quando a Buona Domenica si travestiva da Platinette e insieme a Mauro Coruzzi intrattenevano il pubblico. I saggi del programma di Rai Uno hanno detto la loro, mentre lo speaker radiofonico ha concluso il discorso così: “E’ stato un momento decisivo. Ho detto: devo volermi bene. Ho visto il suo esempio e qualche anno dopo mi sono deciso”.