Irama: ‘Ad Amici si respira fiducia’, poi parla del rapporto con i social, di Sanremo e di Stash

Il cantante, vincitore di Amici Speciali, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del legame con Maria, con i social, dei progetti futuri e dell’amico Stash che diventerà presto papà

Irama a ruota libera: l’atmosfera di fiducia di Amici

Irama non era nuovo nel mondo della musica quando ha deciso di provare la strada di Amici. Prima era andato a Sanremo Giovani ed aveva firmato un contratto discografico, poi le cose non sono andate come lui sperava. Nel talent di Maria De Filippi, invece, tutto è andato alla grande per lui tanto che ha vinto e la sua carriera ha spiccato il volo.

Adesso è in cima alle classifiche da settimane con il suo ultimo brano Mediterranea e ha vinto Amici Speciali, il nuovo format per raccogliere fondi da destinare alla Protezione Civile e all’emergenza sanitaria. In una recente intervista a Il Corriere della Sera, Irama ha confessato di essere molto contento di aver contribuito ad un’iniziativa così importante.

Non solo, si dice soddisfatto del suo nuovo lavoro anche se non vuole rilegarlo a semplici posizioni di classifica perchè non è da lì che si vede quanto vale un progetto. Non sono mancate parole buone per Maria De Filippi e la produzione di Amici dove per lui “si respira fiducia” e il legame, con quella che considera ormai una casa, è sempre molto forte.

Sanremo, il rapporto con i social e l’opinione su Stash

Febbraio è lontano e a causa dell’emergenza Coronavirus non c’è nulla di certo, ma a Irama è stata fatta lo stesso la domanda: Sanremo 2021? Il cantante ha detto che è veramente troppo presto per parlarne, ma se ci sarà una canzone giusta da presentare su quel palco allora andrà.

Anche attraverso questa intervista, così come ha fatto più volte in trasmissione, ha dimostrato la sua amicizia e il suo affetto a Stash che ha sorpreso tutti con l’annuncio che presto diventerà papà. Irama ha scherzato sul fatto che spera nascerà un bambino con il ciuffo. Tuttavia, anche lui pensa a diventare padre, com’è naturale che sia ma non è questo il tempo adatto.

Infine, ha precisato che per lui i social sono un mezzo per comunicare a livello artistico, quindi non per far vedere la sua vita privata o aspetti della sua sfera personale. Per questo non è presente come altri cantanti o artisti in generale. Adesso sembra che sia molto concentrato nel portare la sua musica anche all’estero perchè “la cosa più bella in assoluto è uscire dai confini”.