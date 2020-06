Il Segreto, trama 20 giugno 2020: Adolfo vuole scappare con Marta

La puntata de Il Segreto di sabato 20 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 15.00 non mancherà di riservare colpi di scena. Protagoniste le sorelle Solozabal, entrambe innamorate di Adolfo. Rosa è riuscita a passare una notte d’amore con lui, così da strappargli la promessa di matrimonio. Marta sta soffrendo in silenzio, consapevole che non potrà più fare nulla.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto relative alla puntata di domani, Adolfo non riuscirà più a mentire e si presenterà alla Casona. Approfittando dell’assenza di Rosa, dirà a Marta di essere pronto a rompere il fidanzamento con sua sorella e di scappare con lei. Nel frattempo, Raimundo continuerà a fare delle domande a Isabel, sospettando che sappia qualcosa su Francisca.

Il Segreto: Adolfo non vuole più mentire

Rosa preme per sposarsi al più presto, certa che Adolfo possa ancora cambiare idea e fidanzarsi con sua sorella Marta, anche se ha fatto l’amore con lei. Proprio per questo sta cercando in tutti i modi di spingere il fidanzato a stringere i tempi per salire all’altare. Ignacio sa che sua figlia sta commettendo un errore, ma non riesce a fare nulla per renderla consapevole di ciò che sta combinando. Nella puntata de Il Segreto di domani, Rosa dovrà fare i conti non la realtà.

Adolfo confesserà a Marta di amarla e di essere pronto a lasciare Rosa se solo lei acconsentisse a lasciare il paesino per sempre. Nel frattempo, Isabel e Ignacio sembreranno andare d’accordo, uniti nel comune desiderio di veder felici i loro figli. Peccato che così non sarà. Come reagirà Rosa quando scoprirà che il fidanzato ha proposto a sua sorella di fuggire insieme? Drammi e colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate de Il Segreto.

Raimundo vuole sapere dove si trovi Francisca

Insospettito dai fiori che Antoñita ha colto nel campo, Raimundo capirà che Isabel non le sta raccontando la verità su Francisca. Quei fiori sono gli stessi che sua moglie adora, una coincidenza che non passerà inosservata all’Ulloa. Nella puntata di domani de Il Segreto, Raimundo proverà ancora una volta a cercare informazioni sulla Montenegro.

Stando alle anticipazioni de Il Segreto, l’Ulloa si recherà alla tenuta per parlare con Isabel, ma la nobildonna starà sulle sue e gli risponderà in maniera fredda e distaccata. Raimundo non può nemmeno immaginare che a pochi passi da lui si trovi Francisca, nascosta nel padiglione e in pessime condizioni di salute proprio a causa della marchesa.