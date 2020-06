Alfonso Signorini in diretta su Instagram, gaffe con un fan, lui interrompe: “Mi prendete in giro?” (FOTO)

Poco fa, Alfonso Signorini ha deciso di fare la sua prima diretta su Instagram e, inevitabilmente, sono accaduti una serie di imprevisti. Il direttore di Chi si è collegato con alcuni fan che si sono messi in contatto con lui e si è lasciato andare a piacevoli chiacchierate.

Ad un certo punto, però, uno dei collegamenti non è finito molto bene, dato che il giornalista ha avuto come l’impressione che ci fosse qualcosa di strano. Per tale motivo, ha interrotto il collegamento e poi si è leggermente stizzito.

Alfonso Signorini contatta Adriana Volpe

Nel corso della diretta Instagram di Alfonso Signorini ne sono accadute di tutti i colori. Tra i vari protagonisti con cui il conduttore si è messo in contatto c’è stata anche Adriana Volpe. I due hanno colloquiato tranquillamente e si sono reciprocamente dichiarati tutto il loro affetto. Alfonso ha fatto il suo in bocca al lupo all’ex gieffina per la nuova avventura nella quale si sta per cimentare. Signorini ha detto di essere sicuro che il nuovo programma della Volpe sarà un grande successo, così come lo è stato la sua partecipazione al GF VIP.

Adriana ci ha tenuto a ringraziare il presentatore per l’ottima opportunità ricevuta e lo ha esortato ad organizzare una bella spaghettata insieme. Dopo questo collegamento, poi, il protagonista del video si è messo in contatto con alcuni fan. L’utente prescelto è stato un tale “Mascalzone”, che ha dato luogo ad una scena un po’ imbarazzante.

Imprevisto durante la diretta Instagram

Dall’altra parte dello schermo c’era, infatti, un ragazzino che non faceva altro che muoversi e agitarsi. Ad un certo punto, poi, il fanciullo ha inquadrato sua madre, che sembrava essere stata colta di sorpresa, sta di fatto che si è comportata in modo molto freddo e quasi infastidito. Il giovane, poi, ha cominciato ad inquadrare cose a caso, facendo spazientire il conduttore. Alfonso Signorini, infatti, ha interrotto la telefonata durante la diretta su Instagram.

Dopo poco, il protagonista si è messo a leggere un po’ di commenti. Tra questi ce n’è stato uno che ha generato un po’ di perplessità in Alfonso. Un utente, infatti, ha detto di seguirlo dalla Lapponia. A quel punto, allora, Signorini si è sentito preso in giro e non ha esitato a palesare il suo punto di vista con i follower. Dopo poco ha ringraziato tutti e ha chiuso la diretta.