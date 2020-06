Imma Battaglia senza reggiseno, Eva Grimaldi la riprende e interviene: “Prima mi spogliavo io, ora lo fai tu?”

Eva Grimaldi e Imma Battaglia sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. Le due donne, dopo un lungo periodo di fidanzamento, hanno deciso di giurarsi amore eterno a Roma due anni fa. Un matrimonio celebrato in presenza di numerosi vip, tra i quali Gabriel Garko, ex compagno della Grimaldi che è stato scelto come testimone di nozze.

Eva Grimaldi e Imma Battaglia felici da spose

La meravigliosa attrice e l’attivista napoletana stanno vivendo proprio un bel momento ed insieme sono più felici che mai. Con puntualità sono solite documentare la loro vita su Instagram, ed è proprio qui, sul popolare social che si raccontano ai propri follower, dando anche vita a siparietti esilaranti, come l’ultima storia instagram pubblicata.

Nel filmato Imma appare senza la maglietta, intenta ad abbracciare la sua Eva, la quale con tono evidentemente sarcastico ed ironico ha commentato: “Una volta ero io che mi spogliavo, ora ti sei spogliata tu”? (Continua dopo la foto)

Imma, la salvezza di Eva Grimaldi: un amore improvviso

Eva Grimaldi ha sempre avuto per il suo grande amore Imma delle bellissime parole. Più di una volta, durante le interviste, si è lasciata andare a confessioni su questo legame speciale, mettendo a nudo tutti i suoi sentimenti e lati inediti della sua vita privata: “Sono sempre stata eterosessuale e poi sono diventata lesbica per amore di Imma. Lei non è solo la mia compagna, ma anche la mia terapista: prima ero dislessica e balbuziente, ma con lei sono guarita e ho scoperto me stessa”, ha detto al giornale Chi diretto da Alfonso Signorini. (Continua dopo la foto)

Un amore, il loro, che ha superato barriere e pregiudizi e che resta fermo ed intoccabile, forte come non mai, senza lasciarsi scalfire da gossip e pettegolezzi. Nemmeno quando è “andato in pasto” al pubblico del Grande Fratello Vip, a seguito della partecipazione al reality della ex di Imma Battaglia, l’attrice Licia Nunez.

Se ne sono dette molte, anzi troppe, sulla loro relazione e sono balzate, loro malgrado certamente, agli onori del gossip. Il loro legame, anche se per vie indirette, è stato “vittima” dei riflettori, ma nulla è cambiato tra le due innamorate: l’amore delle spose è ormai intoccabile, forte ed inossidabile.